Elképesztő! Szent ereklye érkezik Hévízre – II. János Pál vigyáz majd a fürdővárosra
Szent ereklye érkezik Hévízre. Dr. Udvardy György veszprémi érsek döntése alapján Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét helyezik el a Szentlélek-templomban október 22-én.
Ez hihetetlenül nagy dicsőség és megtiszteltetés, fogalmazott sajtótájékoztatóján Naszádos Péter polgármester, hozzátéve: ezzel „Hévíz felkerül a Vatikán s a világ térképére, s ez az eddigieknél is magasabb szinte emeli a várost”. Szent II. János Pál pápa vérereklyéje a nemzeti ünnep előestéjétől lesz látható a templomban.
Szent II. János Pál pápa szellemében
– Egy éve azt mondtam, Hévíz a kereszténység fáklyája lesz, s szerintem ez most beteljesül. Maradva e képnél: ez úgy ég, hogy az messziről is látható lesz – jelentette ki a városvezető.
A szent ereklyét október 22-én, szerdán 17 órakor helyezik el a Szentlélek-templomban. Az ünnepi szentmisét dr. Takács István érseki általános helynök mutatja be, koncelebrál Krzysztof Grzelak SChr., a budapesti lengyel templom plébánosa és Kiss László hévízi esperes-plébános, valamint a nyugat-balatoni térség több lelkipásztora.
Köszönet
– Köszönöm Kiss László áldozatos munkáját, lengyel testvéreink közreműködését és dr. Udvardy György veszprémi érsek döntését, melynek értelmében Hévízre kerülhet Szent II. János Pál pápa vérereklyéje – tette hozzá Naszádos Péter.
Hogy egyek legyenek…
Lapunk kérdésére a polgármester azt mondta: számára II. János Pál a katolikus egyház történetének egyik legmeghatározóbb és legszerethetőbb pápája volt.
– Az Ut unum sint (Hogy egyek legyenek) kezdetű enciklikájának egyik fontos üzenete, hogy hallgassuk meg egymást, és ez számunkra itt, Hévízen zsinórmérték, ennek jegyében formáljuk mindennapjainkat – szögezte le a fürdőváros vezetője.
100 vérereklye
- Szent II. János Pál pápa vérét légcsőmetszés során vették le, üvegcsékbe töltötték vagy gézlapra helyezték, és ezeket őrzik ereklyeként a világ templomaiban.
- Ezek az ereklyék a szentekkel való spirituális kapcsolat szimbólumai.
- Úgy tudni, Szent II. János Pál pápának száz vérereklyéje van szerte a világban, ezek egyikét helyezik most el a hévízi Szentlélek-templomban.