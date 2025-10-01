Ez hihetetlenül nagy dicsőség és megtiszteltetés, fogalmazott sajtótájékoztatóján Naszádos Péter polgármester, hozzátéve: ezzel „Hévíz felkerül a Vatikán s a világ térképére, s ez az eddigieknél is magasabb szinte emeli a várost”. Szent II. János Pál pápa vérereklyéje a nemzeti ünnep előestéjétől lesz látható a templomban.

Szent II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-án látogatott el Máriapócsra (Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Szent II. János Pál pápa szellemében

– Egy éve azt mondtam, Hévíz a kereszténység fáklyája lesz, s szerintem ez most beteljesül. Maradva e képnél: ez úgy ég, hogy az messziről is látható lesz – jelentette ki a városvezető.

A szent ereklyét október 22-én, szerdán 17 órakor helyezik el a Szentlélek-templomban. Az ünnepi szentmisét dr. Takács István érseki általános helynök mutatja be, koncelebrál Krzysztof Grzelak SChr., a budapesti lengyel templom plébánosa és Kiss László hévízi esperes-plébános, valamint a nyugat-balatoni térség több lelkipásztora.

Szent II. János Pál a katolikus egyház első kelet-európai pápája volt

Forrás: Vatican News

Köszönet

– Köszönöm Kiss László áldozatos munkáját, lengyel testvéreink közreműködését és dr. Udvardy György veszprémi érsek döntését, melynek értelmében Hévízre kerülhet Szent II. János Pál pápa vérereklyéje – tette hozzá Naszádos Péter.

A szent pápa vérereklyéje Máriapócson. Ilyet helyeznek el Hévízen is

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Hogy egyek legyenek…

Lapunk kérdésére a polgármester azt mondta: számára II. János Pál a katolikus egyház történetének egyik legmeghatározóbb és legszerethetőbb pápája volt.

– Az Ut unum sint (Hogy egyek legyenek) kezdetű enciklikájának egyik fontos üzenete, hogy hallgassuk meg egymást, és ez számunkra itt, Hévízen zsinórmérték, ennek jegyében formáljuk mindennapjainkat – szögezte le a fürdőváros vezetője.

Naszádos Péter: II. János Pál a katolikus egyház történetének egyik legmeghatározóbb és legszerethetőbb pápája volt

Fotó: Péter B. Árpád