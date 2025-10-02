44 perce
Szent Gellért tisztelete, az oladi templomban találkoztak
A Szent Gellért Lovagrend tagjai patrónusuk, Szent Gellért püspök, vértanú tiszteletére gyűltek össze a hazánkban népszerű szent emléknapja alkalmából Szombathelyen, az oladi Szentháromság plébániatemplomban. A házigazda lovagrend képviselői, valamint a meghívott társlovagrendek elöljárói ceremoniális rendben vonultak a közösségi háztól a templomba. A beszámolót Illés Csabáné dáma küldte szerkesztőségünknek.
A főünnepen a Szent Gellért Lovagrend tagjai. Középen elől dr. Buda Botond nagymester.
Forrás: Szent Gellér Lovagrend
Fotó: Durkó Sándor László
„Az egybegyűlt lovagokat és a vendégeket Dr. Buda Botond nagymester köszöntötte. Kiemelte, a mai hagyományosan a legfőbb ünnepünk, amikor lehetőség nyílik a lovagok számára a méltó emlékezés és tiszteletadás mellett találkozásokra, beszélgetésre, elmélyülésre, töltekezésre. A főünnepi szentmisét Gaál Sándor atya, Szombathely-Olad plébánosa, a Lovagrend nagypriorja celebrálta. Szentbeszédében nagyon korszerű megközelítésben tárta elénk Szent Gellért példáját. Kezdő gondolatában jelezte, hogy a mai kor kérdéseire fog Szent Gellért életpéldáján keresztül rávilágítani.
Szent Gellért üzenete a mai kor emberének
1. Hit, Istennel való kapcsolat: Szent Gellért életében Isten állt az első helyen. Az Istennel való kapcsolat határozta meg minden tevékenységét. A mai kor embere elfoglalt, túlterhelt, s ha a sok tennivaló között akad még egy kis ideje, legfeljebb csak akkor imádkozik. Pedig valójában ennek kellene a legelsőnek, a legfontosabbnak lennie; az Istennel való élő kapcsolatnak, melynek megnyilvánulásai többek közt a szentmise, Szentírás-olvasás, elmélkedés, imádság, elcsendesedés.
2. Nevelés és példamutatás: Szent István király a jó pap s nagy tudós mellett felfedezte Szent Gellértben az „embert”. Azt az embert, akire rá akarta bízni fiának, Szent Imre hercegnek a nevelését. Megvolt benne a hit, az emberség, a felelősség; mindaz, ami fontos ahhoz, hogy fia a példát elsajátítva jó uralkodója legyen majd az országnak. Mindannyian nevelők vagyunk: szülőkként, tanárokként vagy egyszerűen csak barátokként, szomszédokként hatással vagyunk az embertársainkra. A mai világunkban nem elsősorban szavakkal, hanem inkább példával, tettekkel lehet nevelni.
3. Szolgálat, önzetlenség: Szent Gellért, amikor Magyarországra érkezett, nem a maga kényelmét, elgondolásait, vágyait helyezte első helyre, hanem Isten szolgálatát. Örömmel vállalta el azt, amit Isten neki szánt. A mi világunk az önérvényesítésről szól. Mind többet akar birtokolni az ember – anyagi javak, gazdagság, gyors karrier, hatalom –, azt hiszi, hogy ezek birtoklásától lesz boldog. A valóságban ez nem így van. Szent Gellért arra tanít, hogy a szeretet, a szolgálat, az emberi közösségek, a családi élet örömei, értékei teszik boldoggá az embert, s benne Isten végtelen jósága és szeretete.
4. Bátorság a hit megvallásához: Szent Gellért a félelmetes pogány környezetben sem félt hirdetni Krisztust. Életét is kockáztatta, még végül életét valóban oda is adta Krisztusért, amikor a később róla elnevezett Kelen-hegyről letaszították. Nekünk talán nem ilyen módon kell vértanúnak lenni, de nekünk is valamilyen módon tanúságot kell tennünk Krisztusról. Meg kell találnunk a módját, hogyan tudjuk gazdagítani a környezetünket; hogyan tudjuk oda elvinni és ott átadni Isten Szeretetét.
5.Állhatatosság a nehézségek között: Szent Gellért példát mutatott nekünk, hogy a jó dolgok, az igazság, az értékek mellett álljunk ki. A mai kor kitartásban gyenge emberének üzeni, az igazság, szeretet, hűség, hit mellett kitartani, áldozatokat is vállalni keresztény kötelességünk.
Szent Gellért élete és vértanúsága nem csak történelmi emlék, hanem ma is szólít. A hűség, nevelés, szolgálat, bátorság, állhatatosság olyan értékek, amelyek az ő életét beragyogták, és a miénket is gazdagíthatják.
Az ünnepi szentmisét követően a lovagi ünneplés közös ebéddel és személyes beszélgetésekkel, építő eszmecserével zárult” – tájékoztatott Illés Csabáné dáma.
