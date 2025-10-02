Szent Gellért tisztelete, az oladi templomban találkoztak

„Az egybegyűlt lovagokat és a vendégeket Dr. Buda Botond nagymester köszöntötte. Kiemelte, a mai hagyományosan a legfőbb ünnepünk, amikor lehetőség nyílik a lovagok számára a méltó emlékezés és tiszteletadás mellett találkozásokra, beszélgetésre, elmélyülésre, töltekezésre. A főünnepi szentmisét Gaál Sándor atya, Szombathely-Olad plébánosa, a Lovagrend nagypriorja celebrálta. Szentbeszédében nagyon korszerű megközelítésben tárta elénk Szent Gellért példáját. Kezdő gondolatában jelezte, hogy a mai kor kérdéseire fog Szent Gellért életpéldáján keresztül rávilágítani.

A főünnepi szentmisét Gaál Sándor atya, Szombathely-Olad plébánosa, a Lovagrend nagypriorja celebrálta.

Forrás: Szent Gellér Lovagrend

Szent Gellért üzenete a mai kor emberének

1. Hit, Istennel való kapcsolat: Szent Gellért életében Isten állt az első helyen. Az Istennel való kapcsolat határozta meg minden tevékenységét. A mai kor embere elfoglalt, túlterhelt, s ha a sok tennivaló között akad még egy kis ideje, legfeljebb csak akkor imádkozik. Pedig valójában ennek kellene a legelsőnek, a legfontosabbnak lennie; az Istennel való élő kapcsolatnak, melynek megnyilvánulásai többek közt a szentmise, Szentírás-olvasás, elmélkedés, imádság, elcsendesedés.

2. Nevelés és példamutatás: Szent István király a jó pap s nagy tudós mellett felfedezte Szent Gellértben az „embert”. Azt az embert, akire rá akarta bízni fiának, Szent Imre hercegnek a nevelését. Megvolt benne a hit, az emberség, a felelősség; mindaz, ami fontos ahhoz, hogy fia a példát elsajátítva jó uralkodója legyen majd az országnak. Mindannyian nevelők vagyunk: szülőkként, tanárokként vagy egyszerűen csak barátokként, szomszédokként hatással vagyunk az embertársainkra. A mai világunkban nem elsősorban szavakkal, hanem inkább példával, tettekkel lehet nevelni.

3. Szolgálat, önzetlenség: Szent Gellért, amikor Magyarországra érkezett, nem a maga kényelmét, elgondolásait, vágyait helyezte első helyre, hanem Isten szolgálatát. Örömmel vállalta el azt, amit Isten neki szánt. A mi világunk az önérvényesítésről szól. Mind többet akar birtokolni az ember – anyagi javak, gazdagság, gyors karrier, hatalom –, azt hiszi, hogy ezek birtoklásától lesz boldog. A valóságban ez nem így van. Szent Gellért arra tanít, hogy a szeretet, a szolgálat, az emberi közösségek, a családi élet örömei, értékei teszik boldoggá az embert, s benne Isten végtelen jósága és szeretete.