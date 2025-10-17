30 perce
Ilyen autója van? Lehet, hogy jobban szennyez, mint gondolná
Érdekes tényre hívja fel a figyelmet a Koponyeg.hu portál, miszerint a plug-in hibridek majdnem annyit szennyeznek, mint a benzines autók. A legújabb mérések szerint a plug-in konnektoros hibrid autók ötször több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a tesztek alapján gondolták volna.
Mást mondanak a gyártók és mást a mérések?
Forrás: Getty Images
Fotó: Vera Vita
A portál arról ír, hogy a plug-in hibridek csupán 19 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki a dízel vagy benzines modellekhez viszonyítva. A laboratóriumi hivatalos mérések szerint 75 százalékot mutat. „Az utak mindössze 27 százaléka az, amelyet elektromos üzemmódban tesznek meg, miközben a gyártók 84 százalékos arányt mondanak”. A motor is befolyásolja mindezt, ugyanis némelyik nem elég erős ahhoz, hogy a belső égésű motor nélkül működjön, így a táv egyharmadát benzinnel teszik meg.