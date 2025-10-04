október 4., szombat

MOHU

1 órája

Módosult a szemétszállítás október elsejétől. Törött vagy túlcsordult kuka? Tisztába tesszük a kérdést!

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#hulladék#szemét

Ismétlés a tudás anyja, tartja a mondás, így van ez például a szemétszállítás témájában. Az Energiaügyi Minisztérium közleménye alapján lapunk néhány napja megírta a szemétszállítás változása körüli tévhiteket és tényeket. Ami biztos, vannak olyan kitételek az ÁSZF-ben, ami eddig esetleg elkerülte a lakosság figyelmét, s újnak hat a régi szabály.

Mozsár Eszter
A MOHU továbbra is a 2015-ös szabály szerint szállítja a szemetet.

Forrás: ZH Archívum

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait - közölte az MTI-vel kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM). Magyarországon 2023 júliusától alakult át hulladékgazdálkodás, s a MOL vállalta fel a feladatot. A MOHU tehát azóta gyűjti és szállítja a hulladékot. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Két évvel ezelőtt arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a 113 települést ellátó Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az új rendszerben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel lépett konzorciumra, s őket bízták meg a hat közül a Dél-dunántúli régió régiókoordinátori feladataival. Információink szerint október elsejétől ugyanúgy zökkenőmentes az elszállítás és kezelés. A szemétszállítás változása körüli hírek közül néhányat kiemelünk, amire a Világgazdaság portál ugyancsak rávilágít

szemétszállítás változása október elsejétől
A szemétszállítás változása valakinek tényleg új. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap / Forrás:  ZH archívum

Szemétszállítás változása: minden marad a régiben?

A Világgazdaság rámutat, az ÁFSZ október elsejei változása szerint lényeges például az, hogy továbbra is tilos az építési-bontási hulladékot elhelyezni a kukákban, valamint a szabályzat bevezette a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. „Maga a Mohu is megerősítette: a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás” – írja a portál. Ami az építési hulladékok leadását illeti a hulladékudvarokban: azért viszont 2026. január 1-től már fizetni kell, december 31-ig még ingyenes a háztartási mennyiség. 

Törött vagy túlcsordult kuka. Ezeket mindenki tudta?

A félreértésekre az adhatott okot, hogy a lapok olyan szabályokat is közöltek, melyek eddig is érvényben voltak, csak éppen elkerülte a lakosság figyelmét. Egy másik gazdasági portál emlékeztet arra, ami eddig is érvényben volt, ám lehet, hogy nem tudtunk róla:

  • vegyes gyűjtőedénybe csakis kommunális hulladék kerülhet, nem lehet szelektív hulladékot, valamint építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet elhelyezni. Előfordulhat, hogy helyi bírságot szabhatnak ki akár 20-30 ezer forint értékben, ha mégis megszegjük ezt a szabályt (s persze nem szállítják el a szemetet) 
  • a törött kukát a tulajdonosnak, használónak kell pótolnia saját költségén 8 napon belül (amennyiben nem a szemétszállítás közben sérült meg). A törött kukát egyébként ott hagyhatják a szabályzat szerint
  • a kuka nem csordulhat túl, s a fedélnek zárva kell lennie, a kilógó szemét elszállítása ugyanis többletköltséggel járhat.

Ha pedig még mindig nem vagyunk biztosak abban, hogy mit hova helyezzünk, olvassuk el a MOHU útmutatását

 

