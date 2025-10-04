Módosult a szemétszállítás október elsejétől. Törött vagy túlcsordult kuka? Tisztába tesszük a kérdést!

A hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait - közölte az MTI-vel kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM). Magyarországon 2023 júliusától alakult át hulladékgazdálkodás, s a MOL vállalta fel a feladatot. A MOHU tehát azóta gyűjti és szállítja a hulladékot. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Két évvel ezelőtt arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a 113 települést ellátó Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az új rendszerben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel lépett konzorciumra, s őket bízták meg a hat közül a Dél-dunántúli régió régiókoordinátori feladataival. Információink szerint október elsejétől ugyanúgy zökkenőmentes az elszállítás és kezelés. A szemétszállítás változása körüli hírek közül néhányat kiemelünk, amire a Világgazdaság portál ugyancsak rávilágít.

A szemétszállítás változása valakinek tényleg új.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap / Forrás: ZH archívum

Szemétszállítás változása: minden marad a régiben?

A Világgazdaság rámutat, az ÁFSZ október elsejei változása szerint lényeges például az, hogy továbbra is tilos az építési-bontási hulladékot elhelyezni a kukákban, valamint a szabályzat bevezette a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. „Maga a Mohu is megerősítette: a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás” – írja a portál. Ami az építési hulladékok leadását illeti a hulladékudvarokban: azért viszont 2026. január 1-től már fizetni kell, december 31-ig még ingyenes a háztartási mennyiség.

Törött vagy túlcsordult kuka. Ezeket mindenki tudta?

A félreértésekre az adhatott okot, hogy a lapok olyan szabályokat is közöltek, melyek eddig is érvényben voltak, csak éppen elkerülte a lakosság figyelmét. Egy másik gazdasági portál emlékeztet arra, ami eddig is érvényben volt, ám lehet, hogy nem tudtunk róla:

vegyes gyűjtőedénybe csakis kommunális hulladék kerülhet, nem lehet szelektív hulladékot, valamint építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet elhelyezni. Előfordulhat, hogy helyi bírságot szabhatnak ki akár 20-30 ezer forint értékben, ha mégis megszegjük ezt a szabályt (s persze nem szállítják el a szemetet)

a törött kukát a tulajdonosnak, használónak kell pótolnia saját költségén 8 napon belül (amennyiben nem a szemétszállítás közben sérült meg). A törött kukát egyébként ott hagyhatják a szabályzat szerint

a kuka nem csordulhat túl, s a fedélnek zárva kell lennie, a kilógó szemét elszállítása ugyanis többletköltséggel járhat.

Ha pedig még mindig nem vagyunk biztosak abban, hogy mit hova helyezzünk, olvassuk el a MOHU útmutatását.