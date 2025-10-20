Veszélyben a zalai datolyaszilva szüret? Mutatjuk a részleteket!

Jó hírt osztott meg követőivel a Facebookon Harcz Endre, a káki (datolyaszilva) tulajsonosa a napokban: idén is megtartják a "Szedd magad!" szüretet! Időpontja október 25-e szombat 8 órától 16 óráig, vagyis ezen a megjelölt napon lehet jönni kákit (datolyaszilvát) szedni.

Szedd magad: datolyaszilvák sütkéreznek a becsehelyi napsütésben, de lehet, hogy az eső közbeszól

Fotó: Harcz Endre/Facebook

Szedd magad: a gyümölcs mennyisége véges...

– A "Szedd magad!" szüreten érett káki (datolyaszilva) gyümölcs kóstolására is lesz lehetőség, minden szaktanácsot elmondunk, ami a gyümölcsök fogyasztására és tárolására vonatkozik – fogalmazott Harcz Endre. – 1 kilogramm káki ára 1200 forint, idén kivi nem lesz. A káki gyümölcsből mennyiségi korlátozás nem lesz, de az ültetvényben lévő gyümölcs mennyisége véges, ezért előre elnézést kérünk azoktól, akiknek véletlenül nem jut gyümölcs. Mert ez is előfordulhat, noha elég sok gyümölcs van az ültetvényben. Egyes fák csak úgy roskadoznak a sok sárguló gyümölcs súlya alatt. Mivel a káki (datolyaszilva) gyümölcs sokáig, hónapokig eláll, ezért be lehet spájzolni a télre.

Ha jön az eső, a szüret elmaradhat...

Fotó: archív/Szakony Attila

Csapadék érkezik?

Harcz Endre hozzátette: a szombatra tervezett káki (datolyaszilva) "Szedd magad!" szüret megtartása kicsit bizonytalanná vált, mivel az időjárás előrejelzések szerint csapadék érkezésére lehet számítani.

– A jelenlegi modellszámítások esőt várnak Becsehelyre péntekre és szombatra, akár még vasárnapra is – folytatta. – Persze addig még mindig változhat a helyzet.

Megoldások eső esetére:

áttesszük a szüretet október 26-ra, vasárnapra.

vagy eltoljuk a szüretet egy héttel és november 2-án, vasárnap tartjuk meg.

nyilván ha nem esik 25-én, szombaton, akkor az eredeti időpontban lesz a szüret.

– E hét közepén újabb előrejelzést teszek közzé a Harcz Endre - kertészet, különleges növények Facebook oldalamra és a zaolon is tájékoztatás adok – fogalmazott. – Éppen ezért arra kérek mindenkit figyelje ezeket a felületeket.