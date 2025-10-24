október 24., péntek

Lehet szedni kákit a zalai településen szombaton? Sok a bizonytalanság, de...

Címkék#zápor#Szedd magad#káki#ültetvény#óvintézkedés

Megtartják a káki (datolyaszilva) szüretet október 25-én, szombaton Becsehelyen. A "Szedd magad!" szüret időpontja eddig a változékony időjárás miatt volt kérdéses, de most úgy tűnik, megkegyelmeznek az égiek. Részletek és időjárás-jelentés a cikkben.

Benedek Bálint
Vajon elvonulnak a felhők a Szedd magad! szüret idejére a kákiültetvényről?

Fotó: Harcz Endre/Facebook

Harcz Endre, a kákiültetvény tulajdonosa, a "Szedd magad" szüret házigazdája, viharvadász az időjárásról is szólt. Elmondta: pénteken, az éjszakai esőt követően napközben eleinte nem várható csapadék, majd délután, estefelé záporok alakulnak majd ki, akár zivatar is lehet.

szedd magad
A "Szedd magad!" szüreten ezek a szép gyümölcsök az esőtől csilloghatnak
Fotó: Harcz Endre/Facebook

"Szedd magad!" szüret: eső jön és megy?

– Szombatra virradó éjjel is lehetnek záporok, viszont szombaton napközben a mostani modellfutások nem várnak esőt – folytatta. – A csütörtöki meleg után jelentősen visszahűl a levegő hőmérséklete, a hétvégén 10-15 Celsius-fokos nappali hőmérséklet várható. Viszont ez szüretre alkalmas idő, úgyhogy várunk benneteket szombaton a "Szedd magad!" szüretünkre Becsehelyen a Gerecse-hegyháton. Azt jó tudni: mivel pénteken esett, vizes, harmatos lesz a fű, ezért szombaton, a szüret napján a reggeli órákban a fák is vizesek lehetnek. Illetve kisebb záporok lehetnek, azonban ez nem gátolja a szüretet.

szedd magad
Ilyen felhőkből érkezik az égi áldás, ezért a szüret idejére vizes, csúszós lehet a fák alatti fű, és a fákról is csepeghet a víz
Fotó: Harcz Endre/Facebook

Nincs korlátozás, de nagy rohamra számítanak

Harcz Endre néhány lényeges információt még megosztott: Becsehelyen a szőlőhegyen, a Gerecse-hegyháton várják a szüretelőket október 25-én, szombaton 8-tól 16 óráig. A datolyaszilva kilogrammja 1200 forint. Mennyiségi korlátozás nem lesz, de az ültetvényen lévő gyümölcs mennyisége véges, ezért előre elnézést kérnek azoktól, akiknek véletlenül nem jutna gyümölcs!

szedd magad
Nincs korlátozás, mindenki annyit kákit szedhet, amennyi csak akar, de az ültetvényben lévő gyümölcs mennyisége véges
Fotó: Harcz Endre/Facebook

Szedd magad! szüret óvintézkedései:

  • lehetőleg mindenki vízálló lábbeliben menjen,
  • esernyőt, esőkabátot vigyenek a biztonság kedvéért,
  • óvatosan, egymásra figyelve parkoljanak,
  • az ültetvényen is óvatosan közlekedjenek.

 

