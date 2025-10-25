Nem jutott mindenkinek a zalai szupergyümölcsből – ez volt az oka (galéria)

Az ültetvény sorsáról, a káki (datolyaszilva) fák növekedéséről, az időjárás alakulásáról az év során portálunk folyamatosan beszámolt. Néhány hete az is kiderült, hogy az október végi változékony időjárás miatt elképzelhető, hogy nem lehet megtartani a népszerű Szedd magad! szüretet. Az utolsó napokban dőlt el, hogy szombaton nem lesz eső, ezért vendéglátással, kézműves vásárral és persze megannyi kákival várták a vendégeket. Akik jöttek is szép számmal szatyrokkal, vödörökkel, dobozokkal, kosarakkal, ládákkal. Parkolóhelyből volt bőven, a segítők ügyesen irányították a forgalmat, így mindenki a hegyhát közelében megállhatott. A párás, nyirkos, ködös időjárás sem zavart senkit, sokaktól hallottuk, hogy a napsárga gyümölcs beragyogta a szombatjukat.

Mázsaszám hordták le a Gerecse-hegyhátról a Szedd magad! szüret résztvevői az értékes gyümölcsöket

Fotó: Szakony Attila

Szedd magad: az ország minden pontjáról érkeztek!

Az ültetvény két tulajdonosa, a becsehelyi Harcz Endre és testvére, Harcz Balázs hasonlóan vélekedtek. Elmondták: a reggel 8 órai nyitás előtt bő fél órával sorban álltak a látogatók. Az ország több pontjáról érkeztek, Szegedtől, Kecskeméten, Budapesten át Szombathelyig. Voltak, akik a Szedd magad! szüret kedvéért előtte egy nappal érkeztek, szállást foglaltak, hogy kiváló családi programot töltsenek Becsehelyen.

A párás, ködös időjárás sem tarthatta vissza a szüretelőket

Fotó: Szakony Attila

Milyen lett a termés?

– Az 1,7 hektáros területen közel 1000 fa található, melyek 7 és 12 éves közöttiek – folytatták. – Az idei termés közepesnek mondható, a szárazság miatt mi nem panaszkodunk, hiszen kevesebb gyümölcs hullott le. A hűvös május miatt a virágzás eltolódott, ezért egy kicsit kevesebb a gyümölcs, mint lehetne. Vannak olyan fák, amiken darabonként 50-60 kilogramm káki termet, de találhatunk olyat is, melyen mindössze 5-6 kilogramm. Ha ez kiegyenlítődne, akkor lenne kimagasló termés.

A Szedd magad! szüret előtt a Harcz család beérlelt egy rekesz kákit, amiből lehetett frissen kóstolni

Fotó: Szakony Attila

Mitől lesz ilyen egészséges a datolyaszilva?

Hozzátették: a tudatosan étkezők számára a káki gyümölcs legfontosabb, legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy bio, hiszen nem kell permetezni. Kizárólag az eső és a talaj tápanyagaiból növekszik és hízik. És persze az is sokaknak fontos, hogy utóérő, vagyis megfelelő tárolás mellett akár az év végig eláll. Azt pedig már minden szüretelő tudja, hogy meleg helyen egy nejlonzacskóban alma társaságában érik olyan puhára, ami után már senki nem bír ellenállni az értékes gyümölcsnek.