Nem jutott mindenkinek a zalai szupergyümölcsből – ez volt az oka (galéria)
Hatalmas érdeklődés közepette zajlott le szombaton a káki (datolyaszilva) szüret Becsehelyen. A Gerecse-hegyháton található Harcz család ültetvényén a Szedd magad! szüret jelentőségéről, sikerességéről, az új zalai gyümölcs rajongóival beszélgettünk. Riportunkban érdekességeket is olvashatnak.
Harcz Endre (balról) és testvére, Harcz Balázs a Szedd magad! szüret ötletgazdái
Fotó: Szakony Attila
Az ültetvény sorsáról, a káki (datolyaszilva) fák növekedéséről, az időjárás alakulásáról az év során portálunk folyamatosan beszámolt. Néhány hete az is kiderült, hogy az október végi változékony időjárás miatt elképzelhető, hogy nem lehet megtartani a népszerű Szedd magad! szüretet. Az utolsó napokban dőlt el, hogy szombaton nem lesz eső, ezért vendéglátással, kézműves vásárral és persze megannyi kákival várták a vendégeket. Akik jöttek is szép számmal szatyrokkal, vödörökkel, dobozokkal, kosarakkal, ládákkal. Parkolóhelyből volt bőven, a segítők ügyesen irányították a forgalmat, így mindenki a hegyhát közelében megállhatott. A párás, nyirkos, ködös időjárás sem zavart senkit, sokaktól hallottuk, hogy a napsárga gyümölcs beragyogta a szombatjukat.
Szedd magad: az ország minden pontjáról érkeztek!
Az ültetvény két tulajdonosa, a becsehelyi Harcz Endre és testvére, Harcz Balázs hasonlóan vélekedtek. Elmondták: a reggel 8 órai nyitás előtt bő fél órával sorban álltak a látogatók. Az ország több pontjáról érkeztek, Szegedtől, Kecskeméten, Budapesten át Szombathelyig. Voltak, akik a Szedd magad! szüret kedvéért előtte egy nappal érkeztek, szállást foglaltak, hogy kiváló családi programot töltsenek Becsehelyen.
Milyen lett a termés?
– Az 1,7 hektáros területen közel 1000 fa található, melyek 7 és 12 éves közöttiek – folytatták. – Az idei termés közepesnek mondható, a szárazság miatt mi nem panaszkodunk, hiszen kevesebb gyümölcs hullott le. A hűvös május miatt a virágzás eltolódott, ezért egy kicsit kevesebb a gyümölcs, mint lehetne. Vannak olyan fák, amiken darabonként 50-60 kilogramm káki termet, de találhatunk olyat is, melyen mindössze 5-6 kilogramm. Ha ez kiegyenlítődne, akkor lenne kimagasló termés.
Mitől lesz ilyen egészséges a datolyaszilva?
Hozzátették: a tudatosan étkezők számára a káki gyümölcs legfontosabb, legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy bio, hiszen nem kell permetezni. Kizárólag az eső és a talaj tápanyagaiból növekszik és hízik. És persze az is sokaknak fontos, hogy utóérő, vagyis megfelelő tárolás mellett akár az év végig eláll. Azt pedig már minden szüretelő tudja, hogy meleg helyen egy nejlonzacskóban alma társaságában érik olyan puhára, ami után már senki nem bír ellenállni az értékes gyümölcsnek.
Miért a becsehelyi szőlőhegyre telepítették az ültetvényt?
- fagybiztos környezet
- kitűnő talajadottságok
- van bőven napsütés
- nyáron sok csapadék éri a fákat
- jó a mikroklíma
- kiváló a páratartalom
Az ültetvényben sétálva lépett elénk a bánokszentgyörgyi nyugdíjas Tóth Lászlóné, Mária, aki egy érdekes példányt szorongatott a kezében.
– Hármasikrek – rántotta le a leplet a furcsa kinézetű gyümölcsről. – Datolyaszilva fa már van otthon is, de egyelőre még nem fordult termőre, ezért eljöttem szedni. Nagyon szereti a család, a szüret után nekilátunk érlelni. Egy alma mellé két káki kerül.
Mire jó a káki (datolyaszilva)?
- A magas rosttartalom segíthet a székrekedés megelőzésében és kezelésében.
- A C-vitamin tartalom révén támogatja az immunrendszert, segítve a megfázás és egyéb fertőzések elleni védekezést.
- Az A-vitamin kulcsfontosságú a látás egészségének megőrzésében, így fogyasztása hozzájárulhat a szem egészségének védelméhez.
- A kálium és a magnézium segíthet a vérnyomás szabályozásában és csökkentheti a szívbetegségek kockázatát.
- Antioxidánsokban gazdag, amelyek segíthetnek a szabad gyökök elleni védekezésben, csökkentve ezzel a krónikus betegségek és az öregedés kockázatát.
Több száz kilométer egy gyümölcsért, ez komoly?
Találkoztunk olyanokkal, akik több száz kilométert tettek meg azért, hogy kákit szüreteljenek. Például a főváros melletti Maglódról érkezett Lovasi József és párja, Romhányi Adrienn reggel 4.30 órakor indultak és nyitás előtt az ültetvénynél voltak.
– Ezért a csodálatos gyümölcsért megérte eljönni, hiszen a táj gyönyörű – mondták. – Ráadásul Harcz Endre oldalát követjük a Facebookon keresztül, szeretjük, hogy mindig friss tartalmakkal igyekszik ellátni az érdeklődőket. A káki utóérő gyümölcsként lesz friss, lédús és egyszerűen varázslatos. Az egészségbe harapunk, miután megpuhult, tele van vitaminnal. A szupermarketekben kapható káki köszönő viszonyban sincs a zalai gyümölccsel. Utóbbi a legjobb, ezért amíg megtehetjük minden évben jövünk.
Voltak, akik először jöttek
Kaposvárról érkezett az Elek család, Elek Zsombor, Elek Tamás, Götz Tünde és Elek Gréta. Szívesen kirándulnak Zalába, legutóbb akkor jártak Becsehelyen, amikor a Harcz Endre kertészetben lehetett gyümölcsfa oltványokat vásárolni. Most pedig a Szedd magad! szüretre is szívesen érkeztek, főleg azért, mert ilyen klassz gyümölcsöt ehetnek a téli hónapokban.
– Először szedem a gyümölcsöt, létra tetejéről a legszebbeket is leszakítom – fogalmazott Unger Péter. – Nagyon jópofa őszi program, a természetben, különleges, nem mindennapi ez a káki. Még nem ettem frissen csak aszalványként. A feleségem, Ilyés Krisztina már igen, s esküszik rá, hogy puhán nagyon finom. Néhány éve ismerjük a kákit, de ha tényleg ilyen jó, nem utoljára jöttünk...
Elfogyott?
Harcz Endre három órával a szüret indulása után kénytelen volt bejelenteni a Facebook oldalán, hogy a sok vendég és rajongó jóvoltából elfogyott a gyümölcs!
Káki szüret Becsehelyen a Harc családnálFotók: Szakony Attila
