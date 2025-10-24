49 perce
Lehet szedni kákit a zalai településen szombaton? Sok a bizonytalanság, de...
Megtartják a káki (datolyaszilva) szüretet október 25-én, szombaton Becsehelyen. A "Szedd magad!" szüret időpontja eddig a változékony időjárás miatt volt kérdéses, de most úgy tűnik, megkegyelmeznek az égiek. Részletek és időjárás-jelentés a cikkben.
Vajon elvonulnak a felhők a Szedd magad! szüret idejére a kákiültetvényről?
Fotó: Harcz Endre/Facebook
Harcz Endre, a kákiültetvény tulajdonosa, a "Szedd magad" szüret házigazdája, viharvadász az időjárásról is szólt. Elmondta: pénteken, az éjszakai esőt követően napközben eleinte nem várható csapadék, majd délután, estefelé záporok alakulnak majd ki, akár zivatar is lehet.
"Szedd magad!" szüret: eső jön és megy?
– Szombatra virradó éjjel is lehetnek záporok, viszont szombaton napközben a mostani modellfutások nem várnak esőt – folytatta. – A csütörtöki meleg után jelentősen visszahűl a levegő hőmérséklete, a hétvégén 10-15 Celsius-fokos nappali hőmérséklet várható. Viszont ez szüretre alkalmas idő, úgyhogy várunk benneteket szombaton a "Szedd magad!" szüretünkre Becsehelyen a Gerecse-hegyháton. Azt jó tudni: mivel pénteken esett, vizes, harmatos lesz a fű, ezért szombaton, a szüret napján a reggeli órákban a fák is vizesek lehetnek. Illetve kisebb záporok lehetnek, azonban ez nem gátolja a szüretet.
Nincs korlátozás, de nagy rohamra számítanak
Harcz Endre néhány lényeges információt még megosztott: Becsehelyen a szőlőhegyen, a Gerecse-hegyháton várják a szüretelőket október 25-én, szombaton 8-tól 16 óráig. A datolyaszilva kilogrammja 1200 forint. Mennyiségi korlátozás nem lesz, de az ültetvényen lévő gyümölcs mennyisége véges, ezért előre elnézést kérnek azoktól, akiknek véletlenül nem jutna gyümölcs!
Szedd magad! szüret óvintézkedései:
- lehetőleg mindenki vízálló lábbeliben menjen,
- esernyőt, esőkabátot vigyenek a biztonság kedvéért,
- óvatosan, egymásra figyelve parkoljanak,
- az ültetvényen is óvatosan közlekedjenek.