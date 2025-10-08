41 perce
A zalai datolyaszilvának drukkol az ország – már szednénk magunk!
Mikor lesz a káki (datolyaszilva) "Szedd magad!" szüret Becsehelyen? A "Szedd magad!" élményre egyelőre még várni kell, de az ültetvény tulajdonosa, Harcz Endre elárulta, mi a helyzet a gyümölcsökkel.
Tavaly Becsehelyen a Gerecse-hegyháton, a Harcz birtokon, a Szedd magad! szüreten alig lehetett elférni. Hamarosan kihirdetik az idei időpontot
Fotó: archív/Szakony Attila
A "Szedd magad!" szüret élménye évek óta magával ragadja az embereket, az ország minden pontjáról, sőt az országhatáron túlról is érkeznek, hogy saját kezükkel szakítsák le a datolyaszilva gyümölcsét a becsehelyi szőlőhegyen a Gerecse-hegyhát fáiról. A kivételes pillanatokról portálunk mindig beszámol, sőt már jól ismerjük a gyümölcs beltartalmi értékeit is.
"Szedd magad": október végén minden kiderül!
– A gyümölcsök egy része még zöld, most kezdenek sárgulni, nehéz megmondani, hogy mikorra érik el a szüreti érettséget – szögezte le Harcz Endre, a becsehelyi ültetvény egyik tulajdonosa. – Éppen ezért a tervezett időpont október 25-e szombat, vagy egy héttel később, november 2-a vasárnap. Ezért is vagyunk bizonytalanok az időpontot illetően, plusz a november 1-jei hétvégén a mindenszentek és a halottak napja csak tovább bonyolíthatja a dolgot. Ahogy közeledünk az október végéhez, időben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy végül melyik időpontot választjuk a "Szedd magad!" szüretre.
A szervezők készülnek a szüret idejére:
- zalai ételekkel (prósza, dödölle, húsok)
- termelői vásárral
- érett datolyaszilva kóstolóval
- datolyaszilva érlelésével és tárolásával kapcsolatos szaktanácsokkal
- garantált zalai szőlőhegyi hangulattal.
