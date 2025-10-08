október 8., szerda

Szedd magad!

41 perce

A zalai datolyaszilvának drukkol az ország – már szednénk magunk!

Címkék#Szedd magad#datolyaszilva#ültetvény#gyümölcs

Mikor lesz a káki (datolyaszilva) "Szedd magad!" szüret Becsehelyen? A "Szedd magad!" élményre egyelőre még várni kell, de az ültetvény tulajdonosa, Harcz Endre elárulta, mi a helyzet a gyümölcsökkel.

Benedek Bálint
Tavaly Becsehelyen a Gerecse-hegyháton, a Harcz birtokon, a Szedd magad! szüreten alig lehetett elférni. Hamarosan kihirdetik az idei időpontot

Fotó: archív/Szakony Attila

A "Szedd magad!" szüret élménye évek óta magával ragadja az embereket, az ország minden pontjáról, sőt az országhatáron túlról is érkeznek, hogy saját kezükkel szakítsák le a datolyaszilva gyümölcsét a becsehelyi szőlőhegyen a Gerecse-hegyhát fáiról. A kivételes pillanatokról portálunk mindig beszámol, sőt már jól ismerjük a gyümölcs beltartalmi értékeit is.

szedd magad
Harcz Endre, az ültetvény egyik tulajdonosa bizakodik, hogy hamarosan jó híreket oszthat meg a Szedd magad szüret időpontjával kapcsolatban
Fotó: archív/Szakony Attila

"Szedd magad": október végén minden kiderül! 

– A gyümölcsök egy része még zöld, most kezdenek sárgulni, nehéz megmondani, hogy mikorra érik el a szüreti érettséget – szögezte le Harcz Endre, a becsehelyi ültetvény egyik tulajdonosa. – Éppen ezért a tervezett időpont október 25-e szombat, vagy egy héttel később, november 2-a vasárnap. Ezért is vagyunk bizonytalanok az időpontot illetően, plusz a november 1-jei hétvégén a mindenszentek és a halottak napja csak tovább bonyolíthatja a dolgot. Ahogy közeledünk az október végéhez, időben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy végül melyik időpontot választjuk a "Szedd magad!" szüretre.

szedd magad
Friss fotó arról, hogy jelenleg milyen állapotban vannak a datolyaszilvák
Fotó: Harcz Endre/Facebook

A szervezők készülnek a szüret idejére:

  • zalai ételekkel (prósza, dödölle, húsok)
  • termelői vásárral
  • érett datolyaszilva kóstolóval
  • datolyaszilva érlelésével és tárolásával kapcsolatos szaktanácsokkal
  • garantált zalai szőlőhegyi hangulattal.
szedd magad
Datolyaszilvák sütkéreznek a becsehelyi napsütésben a napokban
Fotó: Harcz Endre/Facebook

 

 

