A zalai datolyaszilvának drukkol az ország – már szednénk magunk!

A "Szedd magad!" szüret élménye évek óta magával ragadja az embereket, az ország minden pontjáról, sőt az országhatáron túlról is érkeznek, hogy saját kezükkel szakítsák le a datolyaszilva gyümölcsét a becsehelyi szőlőhegyen a Gerecse-hegyhát fáiról. A kivételes pillanatokról portálunk mindig beszámol, sőt már jól ismerjük a gyümölcs beltartalmi értékeit is.

Harcz Endre, az ültetvény egyik tulajdonosa bizakodik, hogy hamarosan jó híreket oszthat meg a Szedd magad szüret időpontjával kapcsolatban

Fotó: archív/Szakony Attila

"Szedd magad": október végén minden kiderül!

– A gyümölcsök egy része még zöld, most kezdenek sárgulni, nehéz megmondani, hogy mikorra érik el a szüreti érettséget – szögezte le Harcz Endre, a becsehelyi ültetvény egyik tulajdonosa. – Éppen ezért a tervezett időpont október 25-e szombat, vagy egy héttel később, november 2-a vasárnap. Ezért is vagyunk bizonytalanok az időpontot illetően, plusz a november 1-jei hétvégén a mindenszentek és a halottak napja csak tovább bonyolíthatja a dolgot. Ahogy közeledünk az október végéhez, időben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy végül melyik időpontot választjuk a "Szedd magad!" szüretre.

Friss fotó arról, hogy jelenleg milyen állapotban vannak a datolyaszilvák

Fotó: Harcz Endre/Facebook

A szervezők készülnek a szüret idejére:

zalai ételekkel (prósza, dödölle, húsok)

termelői vásárral

érett datolyaszilva kóstolóval

datolyaszilva érlelésével és tárolásával kapcsolatos szaktanácsokkal

garantált zalai szőlőhegyi hangulattal.