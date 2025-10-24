október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szén-dioxid-terápia

32 perce

Új egészségügyi szolgáltató nyílt a zalai városban – a polgármester is köszöntötte őket

Címkék#terápia#Zalaegerszeg#szén-dioxid

Innovatív szén-dioxid-terápiás szalon nyílt Zalaegerszegen - számolt be róla közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester.

Zaol.hu
Új egészségügyi szolgáltató nyílt a zalai városban – a polgármester is köszöntötte őket

Balaicz Zoltán polgármester is köszöntőt mondott a zalaegerszegi Vital Clinic szalon bemutató eseményén

Forrás: Balaicz Zoltán / Facebook

A Vital Clinic szalon a zalaegerszegi Göcseji úton kezdte meg működését, a megnyitón a város polgármestere - mint az Egészséges Zalaegerszeg program ötletgazdája és fővédnöke - is köszöntőt mondott. A szén-dioxid szárazfürdő serkenti a vérkeringést, javítja a mikrokeringést, és hozzájárulhat a szervezet öngyógyító folyamataihoz, valamint a felépüléshez. A módszer hatékony kiegészítője lehet az ortopédiai, érsebészeti, háziorvosi és gyógytornászi kezeléseknek - ismertette Facebook-oldalán Balaicz Zoltán. A megnyitón Győrfi Endre és Győrfi Alexandra ügyvezetők és dr. Tóth Béla szakértő mutatta be a terápiával kapcsolatos tudnivalókat. 

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu