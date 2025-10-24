32 perce
Új egészségügyi szolgáltató nyílt a zalai városban – a polgármester is köszöntötte őket
Innovatív szén-dioxid-terápiás szalon nyílt Zalaegerszegen - számolt be róla közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
Balaicz Zoltán polgármester is köszöntőt mondott a zalaegerszegi Vital Clinic szalon bemutató eseményén
A Vital Clinic szalon a zalaegerszegi Göcseji úton kezdte meg működését, a megnyitón a város polgármestere - mint az Egészséges Zalaegerszeg program ötletgazdája és fővédnöke - is köszöntőt mondott. A szén-dioxid szárazfürdő serkenti a vérkeringést, javítja a mikrokeringést, és hozzájárulhat a szervezet öngyógyító folyamataihoz, valamint a felépüléshez. A módszer hatékony kiegészítője lehet az ortopédiai, érsebészeti, háziorvosi és gyógytornászi kezeléseknek - ismertette Facebook-oldalán Balaicz Zoltán. A megnyitón Győrfi Endre és Győrfi Alexandra ügyvezetők és dr. Tóth Béla szakértő mutatta be a terápiával kapcsolatos tudnivalókat.
