Új egészségügyi szolgáltató nyílt a zalai városban – a polgármester is köszöntötte őket

A Vital Clinic szalon a zalaegerszegi Göcseji úton kezdte meg működését, a megnyitón a város polgármestere - mint az Egészséges Zalaegerszeg program ötletgazdája és fővédnöke - is köszöntőt mondott. A szén-dioxid szárazfürdő serkenti a vérkeringést, javítja a mikrokeringést, és hozzájárulhat a szervezet öngyógyító folyamataihoz, valamint a felépüléshez. A módszer hatékony kiegészítője lehet az ortopédiai, érsebészeti, háziorvosi és gyógytornászi kezeléseknek - ismertette Facebook-oldalán Balaicz Zoltán. A megnyitón Győrfi Endre és Győrfi Alexandra ügyvezetők és dr. Tóth Béla szakértő mutatta be a terápiával kapcsolatos tudnivalókat.

