Drámai küzdelem Százhalombattán! Zalában kell-e félnünk hasonlótól?

Eichinger Attila igazgató kérdésünkre elmondta, Zalaegerszegen sokáig foglalkoztak kőolaj-finomítással, ám 2001 óta a 73 éve alapított MOL Nyrt. Zalai Finomítója más üzletágakban érdekelt. Közöttük a messze földön híres gumibitumen gyártása folyik itt 2012 óta. A MOL a Pannon Egyetemmel közösen fejlesztette ki az újrahasználat és -hasznosítási elv jegyében a bitumenből és használt gumiabroncsokból származó őrleményből készült anyagot, amelyet már 2004-ben ki is próbáltak Zalaegerszeg egyik utcáján. Itt Zalában tehát biztonságban vagyunk, a százhalombattai lakosok azonban érthetően még aggodnak. A százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz miatt Orbán Viktor miniszterelnök szigorú vizsgálatot rendelt el. A város polgármestere, Vezér Mihály legfrissebb bejegyzésében tette közzé a MOL közleményét: „A finomítóban történt tűzeset kapcsán több mobil labor folyamatosan ellenőrzi a levegő minőségét és méri a gázkoncentrációt. Jelenleg már nem tapasztalható füst, ugyanakkor a helyszínen továbbra is zajlanak az utómunkálatok. A mérések alapján veszélyes anyag nem jutott a levegőbe; az égés során keletkezett füst mennyisége minden esetben az egészségügyi határérték alatt maradt”, írja a polgármester, aki megköszönte az oltásban és a védekezésben résztvevők munkáját.

A százhalombatti olajfinomító üzemében keddre virradóra keletkezett hatalmas tűz.

Forrás: budapestkornyeke.hu

Tűz a százhalombattai olajfinomítóban, zalai olvasó barátját kérdeztük

Egy zalai származású, Budapesten élő fiatal egyetemista lány barátja is a Százhalombattai Olajfinomítóban dolgozik, aki annyit elárult, minden nap úgy mennek be dolgozni, hogy tudnak a lehetséges veszélyekről. Hozzátette, fokozott tűzvédelmi oktatásban részesülnek, tudják, hogy mikor kinek kell jelezni, s a cég saját, üzemi tüzekre specializálódott FER tűzoltósággal rendelkezik. Sokan arról elmélkednek most, hogy vajon a tűzeset után emelkednek-e a benzinárak, s hogy lesz-e elegendő üzemanyag az országban, illetve a MOL töltőállomásain. A MOL nemrég adott ki hivatalos közleményt: „Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgáljuk. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk”, írják a közleményben.