Drámai küzdelem Százhalombattán! Zalában kell-e félnünk hasonlótól?
Hétfő éjjel hatalmas lángok csaptak fel az ország egyik legfontosabb stratégiai gyáregységében. A Százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz kapcsán egy zalai kötődésű, ott dolgozó fiatal is válaszolt. Megkerestük a MOGIM igazgatóját, aki elmondta, nem szabad semmilyen találgatásba bocsátkozni. A Mol életbe léptette a vészhelyzeti protokollt Százhalombattán. Mi pedig megemlékezünk a nagylengyeli gázkitörésről is.
Sokan aggódnak, vajon elég lesz az üzemanyag?
Eichinger Attila igazgató kérdésünkre elmondta, Zalaegerszegen sokáig foglalkoztak kőolaj-finomítással, ám 2001 óta a 73 éve alapított MOL Nyrt. Zalai Finomítója más üzletágakban érdekelt. Közöttük a messze földön híres gumibitumen gyártása folyik itt 2012 óta. A MOL a Pannon Egyetemmel közösen fejlesztette ki az újrahasználat és -hasznosítási elv jegyében a bitumenből és használt gumiabroncsokból származó őrleményből készült anyagot, amelyet már 2004-ben ki is próbáltak Zalaegerszeg egyik utcáján. Itt Zalában tehát biztonságban vagyunk, a százhalombattai lakosok azonban érthetően még aggodnak. A százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz miatt Orbán Viktor miniszterelnök szigorú vizsgálatot rendelt el. A város polgármestere, Vezér Mihály legfrissebb bejegyzésében tette közzé a MOL közleményét: „A finomítóban történt tűzeset kapcsán több mobil labor folyamatosan ellenőrzi a levegő minőségét és méri a gázkoncentrációt. Jelenleg már nem tapasztalható füst, ugyanakkor a helyszínen továbbra is zajlanak az utómunkálatok. A mérések alapján veszélyes anyag nem jutott a levegőbe; az égés során keletkezett füst mennyisége minden esetben az egészségügyi határérték alatt maradt”, írja a polgármester, aki megköszönte az oltásban és a védekezésben résztvevők munkáját.
Tűz a százhalombattai olajfinomítóban, zalai olvasó barátját kérdeztük
Egy zalai származású, Budapesten élő fiatal egyetemista lány barátja is a Százhalombattai Olajfinomítóban dolgozik, aki annyit elárult, minden nap úgy mennek be dolgozni, hogy tudnak a lehetséges veszélyekről. Hozzátette, fokozott tűzvédelmi oktatásban részesülnek, tudják, hogy mikor kinek kell jelezni, s a cég saját, üzemi tüzekre specializálódott FER tűzoltósággal rendelkezik. Sokan arról elmélkednek most, hogy vajon a tűzeset után emelkednek-e a benzinárak, s hogy lesz-e elegendő üzemanyag az országban, illetve a MOL töltőállomásain. A MOL nemrég adott ki hivatalos közleményt: „Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgáljuk. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk”, írják a közleményben.
A zalai heroikus küzdelemre emlékezünk
Zala kőolajban, földgázban gazdag térség. Bizonyára többen emlékeznek még, amikor 1998. november 15-én nulla óra 20 perckor szén-dioxidot és kénhidrogént tartalmazó gáz tört fel a nagylengyeli olajmező egyik kútjából. Elsőre nem tűnt komolynak, ám végül három települést,
- Bakot,
- Bocföldét és
- Sárhidát kellett kellett kiüríteni. A védekezés során Orbán Viktor is látogatást tett. A védekezésben résztvevő szakemberek folyamatosan dolgoztak a kútnál, de végül MIG 21-es sugárhajtóművet alkalmazó turbóreaktív oltóberendezésekkel sikerült a kitörést megfékezni.
