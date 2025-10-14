Bájos ovisok szavaltak, zsűri értékelte a legügyesebbeket

A gyerekek többek között Cser Magdolna Hangya lagzi, Zelk Zoltán Tavaszi dal, Benedek Elek Varázsfurulya című költeményét mondták el. A háromtagú zsűri a kiemelkedő szereplésért öt kisgyermeket jutalmazott könyvvel. Így Bakonyi Luca (Z. Belvárosi I. sz. Kis Utcai Óvoda), Boncz Léna (Z. Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvoda), Csánki Benett (Z. Montessori Óvoda), Csillag Léna (Z. Bel. I. sz. Kis Utcai Óvoda) és Tóth Fanni (Z. Bel. I. sz. Óvoda Kis Utcai Óvoda) térhetett haza értékes ajándékkal.