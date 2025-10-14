október 14., kedd

Városi tagkönyvtár

1 órája

Bájos ovisok szavaltak, zsűri értékelte a legügyesebbeket

„Síppal, dobbal verselek” címmel versmondó versenyt hirdetett a városban működő óvodák számára a zalaegerszegi József Attila tagkönyvtár, tudatta az intézmény. Október 11-én, szombaton 24 óvodás zenés-dalos témájú verseket, játékos és vidám költeményeket adott elő.

Zaol.hu
A legjobb verselők ajándékot is kaptak a könyvtártól.

A legjobb verselők ajándékot is kaptak a könyvtártól.

Forrás: József Attila Városi Tagkönyvtár

A gyerekek többek között Cser Magdolna Hangya lagzi, Zelk Zoltán Tavaszi dal, Benedek Elek Varázsfurulya című költeményét mondták el. A háromtagú zsűri a kiemelkedő szereplésért öt kisgyermeket jutalmazott könyvvel. Így Bakonyi Luca (Z. Belvárosi I. sz. Kis Utcai Óvoda), Boncz Léna (Z. Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvoda), Csánki Benett (Z. Montessori Óvoda), Csillag Léna (Z. Bel. I. sz. Kis Utcai Óvoda) és Tóth Fanni (Z. Bel. I. sz. Óvoda Kis Utcai Óvoda) térhetett haza értékes ajándékkal. 

 

