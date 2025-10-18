Kis híján tragédiával végződött az esti bringázás a szomszéd vármegyében

A kerékpáros nem volt más, mint Szijj László, a Vas Népe médiatanácsadója aki egy 50 kilométeres túrára indult, ám Bozsok közelében váratlanul megtörtént a baj.

Szarvassal ütközött Szijj László, a sisak mentette meg az életét Fotó: VN

- Este hat órakor indultam, és negyed nyolc körül járhattam Bozsoknál. Lejtős szakaszhoz értem, fokoztam a sebességet, nem haladtam gyorsan. Aztán az egyik pillanatban a jobb oldalról, a mező felől egy szarvas futott át előttem. Szó szerint nekiütköztem, a fejem az állat testét elérte. Sisak nélkül sosem indulok útnak, ennek is köszönhető, hogy szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtem - fogalmazott a Vas megyei lap munkatársa. Részletek a vaol.hu-n.

Tragédia Zalaegerszegen

Sajnos nem volt ilyen szerencsés az a férfi, akit még szeptemberben ütöttek el Zalaegerszegen. Az 53 éves kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A tragédiáról itt írtunk.