Szakkör

1 órája

Zala vármegye ebben a programban élen jár, óriási az érdeklődés (galéria)

Vármegyei rendezvényt tartott kedden Lentiben a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI). Újra elindul a szakkör program Zalában.

Korosa Titanilla

Idén is elindul az NMI által szervezett szakkör program Zalában. Lentiben a nyitó eseményt tartották, melyen részt vettek az intézet vezetői, vármegyei munkatársai, a térségi közművelődési szakemberek, polgármesterek és partnerek. 

szakkör
Idén ősszel is indulnak a szakkörök Zalában. A rendezvényen Farkas Ildikó beszélt az NMI tevékenységéről
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A megjelenteket köszöntötte Horváth László, Lenti polgármestere, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, előadást tartott Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Művészeti Egyesület elnöke, majd Farkas Ildikó, az NMI Zala vármegyei igazgatója beszélt az általuk szervezett programokról, felhívásokról.

Indul a szakkör program Zalában

Elmondta, hogy nagy siker a szakkör program Zalában, országosan is kiemelkedő a részvétel. Az elmúlt kiírásban 81 település csatlakozott és 145 szakkör zajlott, idén ősszel pedig 90 zalai településen indítanak el 146 szakkört 22 különféle tevékenységgel. A legnépszerűbbek a natúrkozmetika, a vesszőfonás, a középhaladó makramé és a szövés kereten.

Szakkör nyitórendezvény Lentiben

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

