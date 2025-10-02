Szakácssapka a Zenitnek – a kiválóság jelképe a Balaton partján

Fodor Márk étteremvezető azt mondta: "Az elismerés minden kollégánk szívből jövő odaadásának és vendégeink bizalmának is szól".

– Ez megerősítés, hogy jó úton járunk, s még elszántabban dolgozzunk, hogy minden egyes fogásban megmutathassuk a Balaton és a helyi alapanyagok szeretetét – szögezte le a szakember, minden kollégájának megköszönve áldozatos munkáját, különösen Ács István séfnek és helyetteseinek, Szalkai Pálnak és Nagy-Fáró Zsoltnak.

A Zenit csapata, az első sorban jobbról a második Fodor Márk. Fotó: Fb / Zenit Balaton Étterem & Bár

A Gault&Millau rendszerében a szakácssapka jelöli az éttermek kiválóságát. A vendéglátóhelyeknek odaítélt szakácssapkák száma 1 és 5 között mozog, ez tükrözi az étkezési élmény minőségét s az étterem kreativitását. Az inkognitóban járó zsűri egy és 20 között pontoz, a 10 feletti érték nemzetközi színvonalat jelez.

