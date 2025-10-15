1 órája
Ha így sütöd a gesztenyéd, nem marad el a siker! Itt tuti tippeket találsz
Sokan rajonganak a sült gesztenyéért, s bizonyára ahányan vagyunk, annyiféleképpen sütjük a gesztenyét. Most eláruljuk a tuti receptet, hogyan lesz tökéletesen finom a sült gesztenye.
A sült gesztenye megannyi elkészítési módja ismert. Van, aki palacsintasütőben, a gázláng felett, mások a sütőben, de néhányan már kipróbálták a forrólevegő-sütőben is. A mindmegette.hu portál több receptet is kínál. Mielőtt nekifogunk, az a legfontosabb, hogy mindig hibátlan alapanyaggal dolgozzunk. Érdemes jó minőségű, nagyobb szemű, fényes, érzetre nehéz, nem kongó szemeket választani, amelyeken nincsenek lyukak. A magyar gesztenye is finom és jól süthető.
Sült gesztenye: vigyázzunk a bevagdosással!
A szakértők azt tanácsolják nagyon vigyázzunk a kezünkre, amikor első lépésként bevagdossuk a gesztenyéket. Mivel fényes, kemény felületükön könnyen megcsúszhat a kés, óvatosan, körültekintően vágjuk be a héjukat. Van, aki csak néhány keresztirányú vágást ejt a szemeken, s vannak, akik egyenesen félbe vágják a gesztenyéket. A bevágott gesztenyéket legalább fél órára (de hagyhatjuk hosszabb időre is) áztassuk vízbe. Ennek köszönhetően puhábbak lesznek a szemek a sütést követően, és a hibás, férges példányokat is könnyedén kiválogathatjuk, hiszen azok áztatás közben a víz felszínére jönnek. Ezektől szabaduljunk is meg!
Előmelegített sütő
A sütőt melegítsük elő 200-220 fokra. A beáztatott gesztenyéket sütőpapírral bélelt tepsibe öntsük, majd toljuk a tepsit a forró sütőbe, és addig süssük, amíg a bevágások szépen szétnyílnak, a gesztenyék megpirulnak. Ehhez nagyjából 35-45 perc szükséges, hogy tökéletesen átsüljenek a szemek.
Gesztenyesütés lépései air fryerben:
- Az air fryert előmelegítjük 190 fokra.
- A gesztenyéket a légsütő kosarába tesszük a vágott oldalukkal felfelé.
- Ne zsúfoljuk túl a kosarat, hogy szépen átsüljenek a szemek.
- A gesztenyéket 17 percig sütjük, miközben a kosarat egyszer-kétszer megrázzuk.
- Ha megsült, a forró gesztenyéket egy tiszta konyharuhára, majd onnan papírzacskóba tesszük.
- A zacskó tetejét lezárjuk, hogy a gőz beszoruljon.
- Hagyjuk így párolódni még legalább 5 percig, ezután meghámozzuk és fogyaszthatjuk is.
Őszi kedvenc, amit eddig rosszul használtál? Meglepő tények a gesztenyéről
Az idén is nagy élmény a gesztenyeszüret - 150 fős vendégsereg járt az Ungi-hegyen