október 29., szerda

Nárcisz névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiskutasról indult a kezdeményezés

2 órája

A stroke mindent megváltoztat – közösségek segítenek a túlélőknek újrakezdeni

Címkék#Sarkadi Gabriella#Strokeinfó Alapítvány#mentálhigiénés#Halász Gábor

Hatalmas terhet jelent, gyökeresen megváltoztatja az életet nemcsak a túlélő, hanem az egész család számára. Ez a stroke, más néven szélütés vagy gutaütés következménye, amelynek kezelésében a rehabilitáció elengedhetetlen fontosságú. Többek között erre kívánta felhívni a figyelmet a Stroke-közösségek Első Országos Találkozója című rendezvényével a kiskutasi székhelyű Strokeinfó Alapítvány.

Antal Lívia

A stroke október 29-i világnapjához kapcsolódó budapesti rendezvény legfőbb célja az volt, hogy kapcsolat alakuljon ki a stroke-közösségek között. Ismerjék meg egymást munkáját, jöjjön létre együttműködés közöttük, amellyel közösen tudnak tenni a betegek felépülésért, mondta el érdeklődésünkre Sarkadi Gabriella közgazdász, mentálhigiénés szakember, stroke-túlélő, a Strokeinfó Alapítvány létrehozója és elnöke.

A stroke-közösségek első országos találkozója a kapcsolatépítésről szólt
A stroke nagyon súlyos kimenetelű betegség. Halász Gábor, Kiskutas polgármestere, Martos Hanga színművész és Sarkadi Gabriella, a Strokeinfó Alapítvány elnöke – mindhárman stroke-túlélők – a Stroke-közösségek Első Országos Találkozóján. 
Forrás: Strokeinfó Alapítvány

Stroke-közösségek találkozóján a felépülésről és a rehabilitációról

A felépülés és a rehabilitáció nagymértékben függ attól, hogy a stroke, a szélütés melyik agyterületet érintette, és mekkora volt a károsodás. A stroke a szerzett fogyatékosság vezető oka, amelyre dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára is rávilágított videóüzenetben küldött megnyitó beszédében. Mint mondta, a stroke-túlélők egyharmada ágyhoz kötött marad, egyharmaduk következménnyel él, egyharmaduk pedig majdnem felépül.

Stroke után: újrakezdés hol és hogyan

Sarkadi Gabriella elmondta: neki az álma, hogy a betegek vagy családtagjaik a kórházból távozva kapjanak egy tájékoztatót arról, hol tudják folytatni felépülésüket. Jusson el a betegekhez például az az információ, hogy a budapesti Pető Intézet rehabilitációs programjait orvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehetik. A tájékoztatás és a kapcsolatépítés érdekében két feladatot vállalt magára a Strokeinfó Alapítvány. A stroke-közösségek helyszíneiről országos térképet tesz közzé honlapján, amelyhez csatlakozni tudnak az érintettek. Áprilisban pedig online találkozót tartanak, hogy minél több szervezet, intézmény kapcsolódjon be a tevékenységbe.

A stroke-közösségek első országos találkozójának fővédnöke Halász Gábor volt. A Zala vármegyei Kiskutas polgármestere, stroke-túlélő ennek kapcsán az összefogás és együttműködés fontosságát hangsúlyozta beszédében. Az október 17-i budapesti rendezvényen több szakkórház, illetve betegtámogató egyesület, így a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezete, valamint az Afázia, az Újrabeszélők Egyesülete is részt vett. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu