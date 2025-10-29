A stroke mindent megváltoztat – közösségek segítenek a túlélőknek újrakezdeni

A stroke október 29-i világnapjához kapcsolódó budapesti rendezvény legfőbb célja az volt, hogy kapcsolat alakuljon ki a stroke-közösségek között. Ismerjék meg egymást munkáját, jöjjön létre együttműködés közöttük, amellyel közösen tudnak tenni a betegek felépülésért, mondta el érdeklődésünkre Sarkadi Gabriella közgazdász, mentálhigiénés szakember, stroke-túlélő, a Strokeinfó Alapítvány létrehozója és elnöke.

A stroke nagyon súlyos kimenetelű betegség. Halász Gábor, Kiskutas polgármestere, Martos Hanga színművész és Sarkadi Gabriella, a Strokeinfó Alapítvány elnöke – mindhárman stroke-túlélők – a Stroke-közösségek Első Országos Találkozóján.

Forrás: Strokeinfó Alapítvány

Stroke-közösségek találkozóján a felépülésről és a rehabilitációról

A felépülés és a rehabilitáció nagymértékben függ attól, hogy a stroke, a szélütés melyik agyterületet érintette, és mekkora volt a károsodás. A stroke a szerzett fogyatékosság vezető oka, amelyre dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára is rávilágított videóüzenetben küldött megnyitó beszédében. Mint mondta, a stroke-túlélők egyharmada ágyhoz kötött marad, egyharmaduk következménnyel él, egyharmaduk pedig majdnem felépül.

Stroke után: újrakezdés hol és hogyan

Sarkadi Gabriella elmondta: neki az álma, hogy a betegek vagy családtagjaik a kórházból távozva kapjanak egy tájékoztatót arról, hol tudják folytatni felépülésüket. Jusson el a betegekhez például az az információ, hogy a budapesti Pető Intézet rehabilitációs programjait orvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehetik. A tájékoztatás és a kapcsolatépítés érdekében két feladatot vállalt magára a Strokeinfó Alapítvány. A stroke-közösségek helyszíneiről országos térképet tesz közzé honlapján, amelyhez csatlakozni tudnak az érintettek. Áprilisban pedig online találkozót tartanak, hogy minél több szervezet, intézmény kapcsolódjon be a tevékenységbe.

A stroke-közösségek első országos találkozójának fővédnöke Halász Gábor volt. A Zala vármegyei Kiskutas polgármestere, stroke-túlélő ennek kapcsán az összefogás és együttműködés fontosságát hangsúlyozta beszédében. Az október 17-i budapesti rendezvényen több szakkórház, illetve betegtámogató egyesület, így a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezete, valamint az Afázia, az Újrabeszélők Egyesülete is részt vett.