1 órája
Figyeljen oda a jelekre, mert ez a betegség minden korosztályra veszélyes!
Miért kell egyáltalán beszélnünk a stroke-ról? A választ a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Varga Zsuzsanna árulta el legújabb podcast adásunkban. A stroke betegséggel kapcsolatos figyelemfelhívás nem tűr halasztást.
A stroke betegségről beszélgettünk dr. Varga Zsuzsannával
Fotó: Szakony Attila
A stroke betegség kezeléséért, gyógyításáért nemrégiben platina fokozatú Angels Díjat kapott a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztálya. Akkor arról portálunk is beszámolt.
Stroke betegség: a gyógyításban az élen
Dr. Varga Zsuzsanna szerint stroke gyógyításban élen jár a kanizsai kórház. A díj az osztály közös érdeme. Az előző években többször kiérdemelte az osztály az arany fokozatot, azóta a figyelembe vett mutatók tovább javultak, ennek köszönhető a platina minősítés.
Vérrög eltávolítás
A főorvosnő kiemelte: az európai és magyarországi egyetemi klinikák mellett érte el ezt a kitűnő eredményt a kanizsai kórház. Zala vármegyében elsőként, 20 évvel ezelőtt kezdődött a rekanalizációs eljárás (vérrög eltávolítás) az akut stroke betegek ellátásában. Intézményük 2012-től stroke-centrum, így 214 ezer fő ellátásáért felel, azaz nemcsak Zala nagy része, hanem Somogy vármegye betegeinek mintegy egyharmada is Nagykanizsán kap ellátást szükség esetén.
Dr. Varga Zsuzsanna beszélt:
- a stroke jelentéséről
- a stroke felismeréséről
- a betegség kialakulásáról
- a gyors reagálásról
- az életmentés fokozatairól
- a megelőzésről, ha az lehetséges
- a veszélyeztetettek köréről
- életmódváltás
- az elismerésről és annak hatásairól
Zaol podcast
- Zaol-podcast: Újjászületett az „Igazi Szerelem” című retro sláger
- Sivatagból a stúdióba: egy kivételes családanya Zalából, aki körbefutja a világot
- Ezért lesz beteg a modern ember – dr. Schwab Richárd keményen beszélt a valóságról
- Báb, zene, varázslat - beszélgetés Medgyesi Annával, a Kalimpa Színház megálmodójával
- Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek
Rangos díj: gyógyításban az élen a zalai város kórháza
Új eljárást alkalmaznak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – a vérrög és a stroke kialakulását gátolhatja meg (galéria)
Zaol podcast
- Zaol-podcast: Újjászületett az „Igazi Szerelem” című retro sláger
- Sivatagból a stúdióba: egy kivételes családanya Zalából, aki körbefutja a világot
- Ezért lesz beteg a modern ember – dr. Schwab Richárd keményen beszélt a valóságról
- Báb, zene, varázslat - beszélgetés Medgyesi Annával, a Kalimpa Színház megálmodójával
- Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek