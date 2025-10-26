október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zaol podcast

51 perce

Figyeljen oda a jelekre, mert ez a betegség minden korosztályra veszélyes!

Címkék#centrum#gyógyítás#Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház#Dr Varga Zsuzsanna#vérrög#stroke

Miért kell egyáltalán beszélnünk a stroke-ról? A választ a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Varga Zsuzsanna árulta el legújabb podcast adásunkban. A stroke betegséggel kapcsolatos figyelemfelhívás nem tűr halasztást.

Benedek Bálint
Figyeljen oda a jelekre, mert ez a betegség minden korosztályra veszélyes!

A stroke betegségről beszélgettünk dr. Varga Zsuzsannával

Fotó: Szakony Attila

A stroke betegség kezeléséért, gyógyításáért nemrégiben platina fokozatú Angels Díjat kapott a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztálya. Akkor arról portálunk is beszámolt.

stroke betegség
Stroke betegség gyógyításában elért sikereik miatt dr. Varga Zsuzsanna különösen büszke a díjra
Fotó: Szakony Attila

Stroke betegség: a gyógyításban az élen

Dr. Varga Zsuzsanna szerint stroke gyógyításban élen jár a kanizsai kórház. A díj az osztály közös érdeme. Az előző években többször kiérdemelte az osztály az arany fokozatot, azóta a figyelembe vett mutatók tovább javultak, ennek köszönhető a platina minősítés.

Vérrög eltávolítás

A főorvosnő kiemelte: az európai és magyarországi egyetemi klinikák mellett érte el ezt a kitűnő eredményt a kanizsai kórház. Zala vármegyében elsőként, 20 évvel ezelőtt kezdődött a rekanalizációs eljárás (vérrög eltávolítás) az akut stroke betegek ellátásában. Intézményük 2012-től stroke-centrum, így 214 ezer fő ellátásáért felel, azaz nemcsak Zala nagy része, hanem Somogy vármegye betegeinek mintegy egyharmada is Nagykanizsán kap ellátást szükség esetén.

Dr. Varga Zsuzsanna beszélt:

  • a stroke jelentéséről
  • a stroke felismeréséről
  • a betegség kialakulásáról
  • a gyors reagálásról
  • az életmentés fokozatairól
  • a megelőzésről, ha az lehetséges
  • a veszélyeztetettek köréről
  • életmódváltás
  • az elismerésről és annak hatásairól

Zaol podcast

A dosszié további cikkei

 

Zaol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu