Figyeljen oda a jelekre, mert ez a betegség minden korosztályra veszélyes!

A stroke betegség kezeléséért, gyógyításáért nemrégiben platina fokozatú Angels Díjat kapott a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológia és Stroke Osztálya. Akkor arról portálunk is beszámolt.

Stroke betegség gyógyításában elért sikereik miatt dr. Varga Zsuzsanna különösen büszke a díjra

Fotó: Szakony Attila

Stroke betegség: a gyógyításban az élen

Dr. Varga Zsuzsanna szerint stroke gyógyításban élen jár a kanizsai kórház. A díj az osztály közös érdeme. Az előző években többször kiérdemelte az osztály az arany fokozatot, azóta a figyelembe vett mutatók tovább javultak, ennek köszönhető a platina minősítés.

Vérrög eltávolítás

A főorvosnő kiemelte: az európai és magyarországi egyetemi klinikák mellett érte el ezt a kitűnő eredményt a kanizsai kórház. Zala vármegyében elsőként, 20 évvel ezelőtt kezdődött a rekanalizációs eljárás (vérrög eltávolítás) az akut stroke betegek ellátásában. Intézményük 2012-től stroke-centrum, így 214 ezer fő ellátásáért felel, azaz nemcsak Zala nagy része, hanem Somogy vármegye betegeinek mintegy egyharmada is Nagykanizsán kap ellátást szükség esetén.

Dr. Varga Zsuzsanna beszélt: