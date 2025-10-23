Elképesztő, még a stoptáblát sem veszik figyelembe ebben az utcában, pedig nagyon balesetveszélyes - Ön mint gondol? (galéria, videó)

Kollégánk videóra vette, amint többen megállás vagy lassítás nélkül hajtanak át a stoptábla ellenére a zalaegerszegi Petőfi utcán. Mi erről a véleményük olvasóinknak? Vajon megváltozott a beruházás miatt a forgalmi rend és most az Ady utcáról érkezőknek kell elsőbbséget adni, akiknek eddig elsőbbségük volt? Mit mond ilyenkor a KRESZ? A stoptábla egyébként nincs letakarva.