Generációk közti párbeszéd az oktatásban – Steigervald Krisztián előadása a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkjában

Steigervald Krisztián a generációk közötti megértés kérdéseivel foglalkozik, munkájában a különböző nemzedékek együttműködésének és kommunikációjának összefüggéseit vizsgálja. Az előadás aktualitását a tanulási szokások gyors átalakulása adta, amely tudatos módszertani igazítást tesz szükségessé az oktatásban.

A program arra kereste a választ, hogyan lehet a legfiatalabb generációk tanulási szokásaihoz hatékonyan igazítani az oktatási módszereket, milyen eszközökkel és szemléletmóddal tartható fenn az érdeklődés egy gyorsan változó világban, és milyen mértékben szükséges alkalmazkodni az új nemzedékek értékrendjéhez, kommunikációs stílusához és motivációs mintázataihoz.

Az előadás összefüggő keretet kínált az érdeklődés ébrentartásához és a motiváció tudatos építéséhez az oktatói mindennapokban. A hangsúly a következetesen alkalmazható, átlátható tanári megoldásokon volt, amelyek illeszkednek a tantárgyi célokhoz. A központi cél egyértelmű: hogyan tudjuk a mai kor gyerekeit úgy oktatni, hogy a tantárgy iránti érdeklődésük erősödjön, és a tanulás élményszerű, belső motivációra épülő folyamattá váljon.

Az esemény rávilágított arra is, hogy a pedagógusok szerepe a pályaorientációban kulcsfontosságú. Ők azok, akik elsőként találkoznak a diákok kérdéseivel, bizonytalanságaival, és akik a legnagyobb hatással lehetnek a fiatalok jövőképére és önbizalmára. A tanórai munkán túl a kapcsolódás, a párbeszéd és a személyes odafigyelés azok az eszközök, amelyekkel a tanárok valódi irányt tudnak mutatni diákjaiknak.

A Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkja folyamatosan arra törekszik, hogy olyan szakmai programokat szervezzen, amelyek közvetlen támogatást nyújtanak a pedagógusoknak abban, hogy a mai diákok számára vonzóvá tegyék a tanulást és támogassák őket a tudatos pályaválasztásban.