Különleges mentés

2 órája

Gombázni indult, ám nem tért haza. Legalábbis a saját lábán

Címkék#baleset#kötélpálya#Országos Mentőszolgálat

Nem mindennapi mentésről számolt be minap az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Egy középkorú férfi indult gombázni az elmúlt hétvégén a Vértes hegységbe. Úgy gondolta, hogy a meredek hegyoldalon rövidebb utat keres, ám megcsúszott és elesett.

Mozsár Eszter
Esős időben veszélyes is lehet a gombázás, vigyázzunk.

Forrás: Országos Mentőszolgálat/ FB

Mivel a férfi nem tudott lábra állni, így tárcsázta a 112–es segélyhívót. A móri esetkocsi érkezett a baleset helyszínére, ahol a mentők rögzítették a sérült végtagot és csillapították a fájdalmát. Speciális mentők és tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére, akik kötélpályán jutottak a sérülthöz, a mentés több órán át zajlott. A törött bokájú férfit végül stabil állapotban szállították kórházba, közölte az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. 


 

 

