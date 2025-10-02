2 órája
Gombázni indult, ám nem tért haza. Legalábbis a saját lábán
Nem mindennapi mentésről számolt be minap az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Egy középkorú férfi indult gombázni az elmúlt hétvégén a Vértes hegységbe. Úgy gondolta, hogy a meredek hegyoldalon rövidebb utat keres, ám megcsúszott és elesett.
Esős időben veszélyes is lehet a gombázás, vigyázzunk.
Forrás: Országos Mentőszolgálat/ FB
Mivel a férfi nem tudott lábra állni, így tárcsázta a 112–es segélyhívót. A móri esetkocsi érkezett a baleset helyszínére, ahol a mentők rögzítették a sérült végtagot és csillapították a fájdalmát. Speciális mentők és tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére, akik kötélpályán jutottak a sérülthöz, a mentés több órán át zajlott. A törött bokájú férfit végül stabil állapotban szállították kórházba, közölte az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.