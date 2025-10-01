október 1., szerda

Átadták

1 órája

Robotok, okoseszközök, kreativitás: új Skill-tech Labor a zalai fiataloknak (galéria)

Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 30-án a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara új Skill-tech Laborját Zalaegerszegen. A modern, digitális eszközökkel felszerelt közösségi tér célja, hogy a diákok, a pedagógusok és a vállalkozások számára egyaránt teret biztosítson a készségfejlesztéshez, a csapatmunkához, a kreatív gondolkodás kibontakoztatásához és az innováció támogatásához.

Jóna István
Robotok, okoseszközök, kreativitás: új Skill-tech Labor a zalai fiataloknak (galéria)

Fotó: Jóna István

Az interaktív okostáblával, tabletekkel, LEGO-robotokkal és egyéb fejlesztő eszközökkel felszerelt laborban tréningek, workshopok, képzések és élményalapú foglalkozások várják a résztvevőket – hangzott el az ünnepség felvezetőjében.

Az eseményen Kovács Dezső, a kamara elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszédében hangsúlyozta: „A Skill-tech Labor létrehozásával a jövő munkavállalóinak és a jelen vállalkozásainak készségeit szeretnénk erősíteni. A munkaerőpiac folyamatosan változik, a digitális kompetenciák, a problémamegoldó képesség és a technológiai nyitottság kulcsszerepet játszanak. Ez a tér a gyakorlati tanulás, a kreativitás és a vállalkozásfejlesztés központja lesz.”

A kamara, mint a FIRST LEGO League (FLL) nemzetközi robotprogramozó verseny regionális szervezője, a jövőben nemcsak koordinálja a megmérettetéseket, hanem a felkészüléshez is aktív támogatást nyújt. Októbertől „Robotbázis – Kódoló kalandok!” címmel havi rendszerességgel indul ingyenes robotika szakkör a gyerekek számára.

A kamara elnöke arra is emlékeztetett, hogy a program ötlete más megyei kamara példáján született meg, ahol a robotikai eszközök nagy élményt és motivációt jelentettek a gyerekeknek. Az elmúlt évben a Pannon Egyetemmel közösen a Zalaegerszegi Egyetemi Központban régiós versenyt rendeztek januárban, majd májusban a Keresztury VMK adott otthont az országos döntőnek, amelyen a zalai csapatok kiemelkedő eredményeket értek el. Idén 12 zalai csapat nevezett a versenyre.

Az avatón részt vett a Pannon Egyetem, a zalaegerszegi és a keszthelyi tankerület, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum képviselője is. Jelen volt továbbá Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója, akivel a kamara a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött. Ennek célja, hogy a gondoskodásban élő fiatalok is esélyt kapjanak a technológiai tudás elsajátítására, és szélesebb perspektívával indulhassanak a jövőbe.

A Skill-tech Labor részben a kamarai önerőből, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.

Skill-tech Labor

Fotók: Jóna István

 

