95 éves a falu legidősebb polgára – hogy miért a vármegyeszékhelyen köszöntötték, most kiderül

Miután Simon Istvánné ideiglenes lakhelyeként Zalaegerszeg szerepel a nyilvántartásban, így az ünnepségen a vármegyeszékhely önkormányzata is képviseltette magát. Az ünnepelt 1930. október 1-én született Kiscsehiben, s aktív éveiben a letenyei erdészetnél dolgozott szakácsként. Házasságából két gyermeke született, továbbá öt unokája, illetve nyolc dédunokája is van.

A 95 éves Simon Istvánné az őt köszöntők körében. A kép bal szélén Süle Béla. Forrás: Kiscsehi önkormányza

Simon Istvánné az öt évvel ezelőtti köszöntésén még a férjével együtt ünnepelt

Simon Istvánné 90. születésnapi köszöntésére – öt évvel ezelőtt – szerkesztőségünk is meghívást kapott. Az akkori ünnepséget Kiscsehiben tartották, s azon még az azóta elhunyt férje, Simon István is jelen volt.