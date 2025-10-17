október 17., péntek

1 órája

95 éves a falu legidősebb polgára – hogy miért a vármegyeszékhelyen köszöntötték, most kiderül

Címkék#születésnap#95 éves#önkormányzat#köszöntés

A település legidősebb lakóját köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Kiscsehi önkormányzata nevében a minap Süle Béla polgármester. Az ünnepségre Zalaegerszegen került sor, mivel Simon Istvánné – aki állandó lakosként továbbra is Kiscsehihez kötődik – négy éve már a vármegyeszékhelyen, egyik lányánál él.

Gyuricza Ferenc

Miután Simon Istvánné ideiglenes lakhelyeként Zalaegerszeg szerepel a nyilvántartásban, így az ünnepségen a vármegyeszékhely önkormányzata is képviseltette magát. Az ünnepelt 1930. október 1-én született Kiscsehiben, s aktív éveiben a letenyei erdészetnél dolgozott szakácsként. Házasságából két gyermeke született, továbbá öt unokája, illetve nyolc dédunokája is van.

A 95 éves Simon Istvánné az őt köszöntők körében. A kép bal szélén Süle Béla
A 95 éves Simon Istvánné az őt köszöntők körében. A kép bal szélén Süle Béla. Forrás: Kiscsehi önkormányza

Simon Istvánné az öt évvel ezelőtti köszöntésén még a férjével együtt ünnepelt

Simon Istvánné 90. születésnapi köszöntésére – öt évvel ezelőtt – szerkesztőségünk is meghívást kapott. Az akkori ünnepséget Kiscsehiben tartották, s azon még az azóta elhunyt férje, Simon István is jelen volt. 

 

