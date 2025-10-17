1 órája
95 éves a falu legidősebb polgára – hogy miért a vármegyeszékhelyen köszöntötték, most kiderül
A település legidősebb lakóját köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Kiscsehi önkormányzata nevében a minap Süle Béla polgármester. Az ünnepségre Zalaegerszegen került sor, mivel Simon Istvánné – aki állandó lakosként továbbra is Kiscsehihez kötődik – négy éve már a vármegyeszékhelyen, egyik lányánál él.
Miután Simon Istvánné ideiglenes lakhelyeként Zalaegerszeg szerepel a nyilvántartásban, így az ünnepségen a vármegyeszékhely önkormányzata is képviseltette magát. Az ünnepelt 1930. október 1-én született Kiscsehiben, s aktív éveiben a letenyei erdészetnél dolgozott szakácsként. Házasságából két gyermeke született, továbbá öt unokája, illetve nyolc dédunokája is van.
Simon Istvánné az öt évvel ezelőtti köszöntésén még a férjével együtt ünnepelt
Simon Istvánné 90. születésnapi köszöntésére – öt évvel ezelőtt – szerkesztőségünk is meghívást kapott. Az akkori ünnepséget Kiscsehiben tartották, s azon még az azóta elhunyt férje, Simon István is jelen volt.