Sikkasztás

50 perce

Lenyúlta a bevételt a zalai húsüzletben dolgozó bolti kisegítő

Lenyúlta munkáltatója bevételeit egy zalai húsüzletben bolti kisegítőként dolgozó nő. A zalaegerszegi járási ügyészség most sikkasztás bűntette miatt emelt vádat vele szemben.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta pénteken hírportálunkat. Mint írta, a sikkasztással vádolt 39 éves zalaegerszegi nő az egyik helyi húsüzletben dolgozott bolti kisegítőként. A cég területi vezetőjének megbízása alapján a feladatai közé tartozott a pénztárzárás, a számlák kezelése, az áruforgalmi jelentés készítése, valamint a banki befizetés intézése is. Munkája során a 2025. május 21. napjától keletkezett bevételt azonban nem fizette be a Kft. számlájára, hanem azt 2025. május 25-én magához vette, és ismeretlen személynek kölcsönadta.

Sikkasztásért kell felelnie a bevételt lenyúló bolti kisegítőnek
Sikkasztásért kell felelnie a bevételt lenyúló bolti kisegítőnek
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Közel 800 ezer forint kárt okozott a sikkasztással vádolt nő

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vádlott cselekményével összesen 777 065 forint kárt okozott a sértettnek, amelyből a nyomozás során 384 285 forintot térített meg.

 

