Charlie újabb sikeres felderítése! Előkerült a Zalában eltűnt fiatal férfi

Az újabb esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a közösségi oldalunkon, ahol szerda délután egy felhívást is közzétettek az eltűnt fiatalember felkutatása kapcsán. Mint azt tegnap megírtuk, a 20 éves férfi hiányos öltözékben távozott otthonából. A rendőrségi felhívás még arról szólt, hogy utoljára Teskándon látták, majd valaki arról írt, hogy a férfi Böde felé gyalogolt, mezítláb. Utóbbi információ talán hozzájárult a sikeres kutatóakcióhoz, a rendőrségi közlemény szerint ugyanis Böde közelében, egy erdős területen, egy vadászles közelében találtak rá az alulöltözött, segítségre szoruló férfira.

Sikeres kutatóakció Zalában, épségben előkerült az eltűnt 20 éves férfi

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A sikeres kutatóakcióban 19 rendőr vett részt

A férfi keresésében 19 rendőr – köztük a kutyás csoport tagjai –, s a Charlie névre hallgató kutyájuk, illetve tucatnyi polgárőr vett részt tevőlegesen. A sikeresen megtalált férfit a helyszínre érkező mentők zavart állapotban vitték kórházba.