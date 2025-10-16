október 16., csütörtök

Kutatóakció

15 perce

Charlie újabb sikeres felderítése! Előkerült a Zalában eltűnt fiatal férfi

Címkék#rendőrség#kutatóakció#eltűnt személy#rendőrkutya

A zalai rendőrök szerda este, még sötétedés előtt rátaláltak arra a 20 éves fiatal férfira, aki keddről szerdára virradó éjszaka tűnt el otthonából. A sikeres kutatóakcióban annak a kutyás csoportnak is kiemelt szerepe volt, amelynek tagjai ugyancsak szerdán egy 83 éves férfit is megtaláltak.

Gyuricza Ferenc

Az újabb esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a közösségi oldalunkon, ahol szerda délután egy felhívást is közzétettek az eltűnt fiatalember felkutatása kapcsán. Mint azt tegnap megírtuk, a 20 éves férfi hiányos öltözékben távozott otthonából. A rendőrségi felhívás még arról szólt, hogy utoljára Teskándon látták, majd valaki arról írt, hogy a férfi Böde felé gyalogolt, mezítláb. Utóbbi információ talán hozzájárult a sikeres kutatóakcióhoz, a rendőrségi közlemény szerint ugyanis Böde közelében, egy erdős területen, egy vadászles közelében találtak rá az alulöltözött, segítségre szoruló férfira. 

Sikeres kutatóakció Zalában, épségben előkerült az eltűnt 20 éves férfi
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

A sikeres kutatóakcióban 19 rendőr vett részt

A férfi keresésében 19 rendőr – köztük a kutyás csoport tagjai –, s a Charlie névre hallgató kutyájuk, illetve tucatnyi polgárőr vett részt tevőlegesen. A sikeresen megtalált férfit a helyszínre érkező mentők zavart állapotban vitték kórházba. 

 

