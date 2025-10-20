17 perce
Sétálóutca ugyan nem lesz, de sok gyönyörűségnek és fejlesztésnek örülhetnek a zalaegerszegiek
Tavasszal folytatódik a Kossuth utca újabb szakaszának aszfaltozása - többek között ez is szóba került Balaicz Zoltán Facebook posztjában.
"A szalagház előtt a térkő helyett már újra aszfaltburkolat van, tavasszal pedig (az Egerszegi Advent után, illetve amint a hideg idő elmúlik és az aszfaltkeverő gépek újra beindulnak) folytatódik a munka a következő szakaszon, a Városházától a nagypostáig. A kiviteli terveket a Városházán egyeztettük, még néhány kisebb igényt, lakossági illetve kereskedelmi észrevételt beépítünk, utána pedig következhet a végleges kiviteli tervek jóváhagyása és a kivitelező kiválasztása, hogy tavasszal indulhasson az aszfaltozás a postától, illetve a bank épületétől egészen a Városházáig, a már aszfaltos szakaszig - írja hétfői posztjában Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán.
Folytatódik a Kossuth utca felújítása, hamarosan a többi szakasza is megújul
Mint írja, 2025-ben befejeződött Kossuth Lajos utca 20 évvel ezelőtt kialakított térköveinek eltávolítása és helyette teherbíró aszfaltburkolat építése az első ütem keretében. Közben zajlik az Ady utca következő ütemének felújítása a Kisfaludy utca és a Petőfi utca közötti szakaszon is.
A felszedett térköveket felhasználják a Göcseji úton, az izraelita temető előtti parkoló felújítása során. Csak az autók által használt úttest kapott aszfaltburkolatot, a gyalogosok által használt járdák és a kerékpárutak térkövesek maradnak, továbbá a csillapított kialakítás sem változik.
A Kossuth utca felújítására már régóta szükség volt, ugyanis 20 évvel ezelőtt a városvezetés sétálóutcát szeretett volna kialakítani, ám nem számoltak azzal, hogy idővel a városban alaposan megszaporodtak a gépjárművek.
"Az Arany Bárány Szállodától, illetve a Plébániától egészen a Szalagház végéig – több ütemben - újra nagy teherbírású aszfaltburkolat kerül az úttestre, meghagyva a járdák, kerékpárutak és parkolók térkőburkolatát. Sőt, a városban már több helyen alkalmazott és bevált, innovatív, Zalaegerszegen gyártott, számos előnnyel (pl. hangtompítással) rendelkező gumibitumenes megoldást alkalmazzuk. A későbbiekben, újabb ütemben a Szalagháztól a Csány szoborig tartó szakasz esetében is ezt a megoldást szorgalmazom. Ugyanakkor a sétaövezet jelleg nem változik, a járdák, a teresedések térkőburkolatai, a zöldfelületek, fák és virágok megmaradnak." - fogalmazott a bejegyzésben.
Miért most?
Balaicz Zoltán kitért arra is, hogy miért pont most kezdték meg a felújítást.
Mint írja, eddig minden évben elvégezték a Göcsej Flaszter Kft. szakembereinek segítségével a szükséges karbantartási munkákat. Aztán 2020-ban érkezett a koronavírus világjárvány és a hozzá kapcsolódó korlátozások, gazdasági problémák 2022-ig, majd utána kitört a háború, foglalkozni kellett az érkező háborús menekültekkel, a nyersanyaghiánnyal és az energiaválsággal.
"Új kihívásokra kellett koncentrálnunk. A folyamat részeként 2020-ban az állam elvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadó/súlyadó addig helyben maradó 40 százalékát is és azóta a teljes 100 százalék súlyadó/gépjárműadó az államhoz folyik be. Ez Zalaegerszeg esetében 2020 óta évente 400 millió forint kiesés, amit addig az utakra és a járdákra tudtunk fordítani. Így jelentősen beszűkültek a pénzügyi lehetőségeink is és már nem tudtuk elvégezni a fenti útszakaszok évenkénti javítását. Ezért megérett a helyzet a teljes újragondolásra. Egy ilyen hosszú szakasz újraaszfaltozása jelentős pénzügyi forrást és hosszabb ideig tartó teljes lezárást is igényel. Eleve csak több szakaszban lehet megvalósítani. Mindez nagy kihívás, komoly előkészítést igényelt és idő kellett a pénzügyi forrás megszerzéséhez is" - írta.
Nem lesz sétálóutca
A polgármester szerint, jelenleg úgy tűnik, más városokban is egyre inkább ürülnek ki a sétaterek, ráadásul Zalaegerszegen nincs turistacsalogató épület, látványosság, vagy egyetemi központ. Sajnos a történelmi belváros is eltűnt a 20. század második felében. Az eredeti főteret, a Kazinczy teret (ahol még megvannak a régi épületek) felszámolták és átvezették rajta a négysávos 76-os utat. A Kossuth utca mentén lévő régi, szép házakat elbontották. Így klasszikus értelemben vett sétatér, sétálóutca sincs.
Tavasszal folytatódik a Kossuth utca újabb szakaszának aszfaltozásaFotók: Pezzetta Umberto
"Nem az a lényeg, hogy elmondhassuk: tessék, csak azért is, nekünk is van sétálóutcánk! Ahhoz tartalom is kell. Az Arany Bárány Szálloda és a Városháza közötti szakasz 300 méter és gyalogosan négy percet vesz igénybe végiggyalogolni rajta. Ha csak a posta és a polgármesteri hivatal közötti szakaszt nézzük, az pedig 160 méter, gyalogosan két perc. De nem is a rövidsége a legnagyobb gond, hanem az, amit látunk: sajnos nem régi épületeket és barokk, klasszicista, vagy akár későbbi szép házakat. Hanem szocreál stílusú ingatlanokat: Centrum, Pontház, Polgármesteri Hivatal, Tudomány és Technika Háza, Szalagház és hasonlók."
Balaicz Zoltán a poszt végén azonban kiemelte, hogy:
- Zalaegerszeget csodás természeti környezet veszi körbe, a városunk dombok és erdők ölelésében fekszik, a helyi gasztronómia ízletes, az emberek pedig kedvesek, mosolyognak, barátságosak és vendégszeretők.
- Bár barokk főtér nincs, de van helyette számos olyan természeti érték, ahol 2, 4, vagy 10 perc séta helyett hosszabban, akár több órán keresztül és értelmesen el lehet tölteni a szabadidőt, beszélgetve, sportolva, evéssel-ivással is kiegészítve.
- Ezért fordít az önkormányzat kiemelt figyelmet a Vizslaparkra, az Alsóerdei Sport- és Élményparkra, az Azáleás völgyre, a TV toronyra, a Gébárti-tóra és környezetére, a Göcseji Falumúzeumra, a Kálvária térre és még fog a jövőben a kaszaházi tóra, az aranyoslapi forrásra, a Rózsa ligetre, a Parkerdőre és egyéb helyekre is.