Sétálóutca ugyan nem lesz, de sok gyönyörűségnek és fejlesztésnek örülhetnek a zalaegerszegiek

"A szalagház előtt a térkő helyett már újra aszfaltburkolat van, tavasszal pedig (az Egerszegi Advent után, illetve amint a hideg idő elmúlik és az aszfaltkeverő gépek újra beindulnak) folytatódik a munka a következő szakaszon, a Városházától a nagypostáig. A kiviteli terveket a Városházán egyeztettük, még néhány kisebb igényt, lakossági illetve kereskedelmi észrevételt beépítünk, utána pedig következhet a végleges kiviteli tervek jóváhagyása és a kivitelező kiválasztása, hogy tavasszal indulhasson az aszfaltozás a postától, illetve a bank épületétől egészen a Városházáig, a már aszfaltos szakaszig - írja hétfői posztjában Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán.

Ebből a szakaszból is sétálóutca lett volna, de megváltoztak az igények. Hamarosan felújításra kerül. Fotó: Pezzetta Umberto

Folytatódik a Kossuth utca felújítása, hamarosan a többi szakasza is megújul

Mint írja, 2025-ben befejeződött Kossuth Lajos utca 20 évvel ezelőtt kialakított térköveinek eltávolítása és helyette teherbíró aszfaltburkolat építése az első ütem keretében. Közben zajlik az Ady utca következő ütemének felújítása a Kisfaludy utca és a Petőfi utca közötti szakaszon is.

A felszedett térköveket felhasználják a Göcseji úton, az izraelita temető előtti parkoló felújítása során. Csak az autók által használt úttest kapott aszfaltburkolatot, a gyalogosok által használt járdák és a kerékpárutak térkövesek maradnak, továbbá a csillapított kialakítás sem változik.

A Kossuth utca felújítására már régóta szükség volt, ugyanis 20 évvel ezelőtt a városvezetés sétálóutcát szeretett volna kialakítani, ám nem számoltak azzal, hogy idővel a városban alaposan megszaporodtak a gépjárművek.

"Az Arany Bárány Szállodától, illetve a Plébániától egészen a Szalagház végéig – több ütemben - újra nagy teherbírású aszfaltburkolat kerül az úttestre, meghagyva a járdák, kerékpárutak és parkolók térkőburkolatát. Sőt, a városban már több helyen alkalmazott és bevált, innovatív, Zalaegerszegen gyártott, számos előnnyel (pl. hangtompítással) rendelkező gumibitumenes megoldást alkalmazzuk. A későbbiekben, újabb ütemben a Szalagháztól a Csány szoborig tartó szakasz esetében is ezt a megoldást szorgalmazom. Ugyanakkor a sétaövezet jelleg nem változik, a járdák, a teresedések térkőburkolatai, a zöldfelületek, fák és virágok megmaradnak." - fogalmazott a bejegyzésben.