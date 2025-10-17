október 17., péntek

Sokba kerülhet...

16 perce

Lassíts ezen a zalai útszakaszon, mert újra kihelyezték a sebességkorlátozó jelzőtáblát!

Címkék#Magyar Közút Zrt#Facebook#tábla#önkormányzat

Újra működik a sebességkorlátozó tábla a 7-es főúton – jelentették be a Nagyrécse, az otthonunk elnevezésű Facebook-csoportban.

Benedek Bálint
Vigyázz, ha a 7-es főúton jársz, újra működik a 60 kilométeres sebességkorlátozás Nagyrécse határában

Fotó: Nagyrécse, az otthonunk/Facebook

A csoport mögött a nagyrécsei hivatal állhat, hiszen mint írták: az önkormányzat bejelentésére gyorsan reagált a Magyar Közút Zrt., és kihelyezte az esti fényeknél is jól látható, LED-világítással ellátott táblát.

A poszt így folytatódott: a Nagyrécse határában található, 60 kilométeres sebességre figyelmeztető jelzőtábla – hosszú szünet után – ismét működésbe lépett. Ennek különösen nagy jelentősége van azok számára, akik a buszról leszállva kelnek át az úton – az ő biztonságukat szolgálja a rendszer. Kérnek minden gépjárművezetőt, tartsák be a jelzett sebességet, s figyeljenek egymásra, illetve az úton átkelők testi épségére.

 

