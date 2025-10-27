október 27., hétfő

Garázslelet

1 órája

A nép sportautója 18 évet parkolt egy garázsban az újjászületésre várva (galéria)

Olyan ritka sportautóra bukkantak egy magyar garázsban, hogy a szakemberek is elérzékenyültek. A garázslelet kilétéről, a sárga sportautó típusáról és történtetéről a szentendrei Oldtimer Automobil Kft. csapata számolt be a Facebookon.

Benedek Bálint

Egy pilisi településen fedezték fel a sárga sportautót, ami nem más, mint egy 1971-es Porsche 914 Targa. A kocsi 18 éve, vagyis 2007 óta porosodott egy családi ház garázsában.

sárga sportautó
Sárga sportautó, vagyis egy Porsche pihent a garázsban
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Sárga sportautó: ez kabrió?

– Ez a VW-Porsche konszernben gyártott autó az első "Nép-porsche" volt, amelyet egy középen elhelyezett 1.7 literes 79 lóerős léghűtéses boxermotor hajtott 5 sebességes váltóval, hátsókerék hajtással – írta a posztban a szentendrei cég. – A középen kipattintható tetőt a csomagtartóba lehet betenni, így a kabriófeeling is megvan.

sárga sportautó
Látszik, hogy nem használták, még a pók is beköltözött...
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Három tulajdonos

Ahogy megszokhattuk, a sztori is érdekes: a kanárisárga autó első tulajdonosa egy 1943-as születésű hölgy volt, aki 1971-98 között használta. Utána még egy német férfi vezette 1998-2001 között, majd kivonták a forgalomból. A magyar férfi, akitől vásárolták, a 2007-es esküvőjén használta utoljára az autót, majd garázsba tette. Hosszú évekig tervben volt a restaurálás, de soha nem jött el az ideje.

sárga sportautó
A sárga sportautó elindult az új élete felé
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Akinek van alkatrésze, szóljon!

– Az autó most nálunk fog újjá születni – fűzték hozzá. – Gyermekkori Matchbox-gyűjteményem egyik kedvenc darabja volt egy pont ilyen kanárisárga 914-es Porsche, ami évtizedek óta a bakancslistámon volt. Most végre megvan, indulhat a felújítás! Keresünk hozzá korhű gyári felnit, vagy a mostani kerekéhez dísztárcsát. Reméljük, jövő tavaszig elkészül, mert ígéretet tettem, hogy a pár 19. házassági évfordulóján viszem őket egy körre.

Egyetlen darabot árulnak

Megnéztük, a hasznaltauto.hu portálon egyetlen Porsche 914 Targa típusú autót kínálnak. A hirdetésben szereplő autó 1970-es évjáratú, 46 ezer (!) kilométer futott és zöld színű. Pusztán ennyit írt az eladó: A jármű mind műszaki, mind esztétikai szempontból gondosan felújított, megkímélt állapotú. Az ára pedig 8,9 millió forint.

18 évet parkolt egy garázsban az újjászületésre várva

Fotók: Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

 

 

