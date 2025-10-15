Legendák csapnak a húrok közé – időutazás a kanizsai zenetörténelemben

Bár az esemény neve Rock Délután, sokak számára ez valójában egy mini indián nyár is – egy kis időutazás a kanizsai zenei élet dicső múltjába.

Ahogy Domján Attila, a program egyik szervezője fogalmazott: „Most visszaforgatjuk az időt egészen 1995-ig, amikor a Honvéd Kaszinó tükörtermében született meg az Indián Nyár ötlete.”

Az október 18-án megrendezésre kerülő Rock Délután plakátja a fellépő zenekarokkal. Fotó: Rock Délután

Rock Délután a nosztalgia jegyében

A legendás rendezvény megálmodói, Ernszt Katalin, valamint néhai férje, Nemere László, a Vígadó zenekar tagjai voltak. A Honvéd Kaszinó tükörterméből indult útjára az a zenei fesztivál, amely a ’90-es évek második felének egyik legemlékezetesebb kanizsai eseményévé vált.

– Az első Indián Nyár 1995. szeptember 2-án zajlott a Károlyi-kertben, 12 fellépő zenekarral, köztük a Flamingó, Mustangs, Loyds, Lord, Alarm, The Innocents, Vígadó, Maros Family, Old Mix, Fire Birds, Orpheus és Gazdag Attila – említette Domján Attila, aki hozzátette: bár az eső eleredt, a közönség maradt: a kert megtelt, a hangulat leírhatatlan volt. A fesztivál közösséget, élményt és zenei örökséget teremtett.

Újra összehozni a zenészeket és a közönséget

2007-ben újra életre kelt az Indián Nyár. Klaszán Sándor, Draskovics György (a Karok – Kanizsa Rock Alapítvány szervezői), valamint Lőrincz Kálmán zalaegerszegi zenész és több helyi támogató segítségével ismét megrendezték a fesztivált – ezúttal „Az Indián Nyár a Nagy Generációval” címmel.

A helyszín ekkor már a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti tér volt, a program pedig kétnapos: szeptember 15–16-án összesen 20 zenekar lépett fel.

A közönség akkor is megtöltötte a teret, bizonyítva: az élő rockzene iránti igény Kanizsán azóta sem csökkent.

– A Rock Délután most ennek a hagyománynak az örököse: célja, hogy újra összehozza a zenészeket és a közönséget, felidézze a régi fesztiválok hangulatát és életben tartsa a városi rockszellem közösségi erejét – fogalmaztak a szervezők, akik bíznak abban, hogy a jövőben is folytatódik ez a zenei sorozat, amely méltón őrzi a kanizsai rockélet múltját – és jövőjét is.