1 órája
Legendák csapnak a húrok közé – időutazás a kanizsai zenetörténelemben
Október 18-án, szombaton 17 órától újra megtelik zenével a nagykanizsai Honvéd Kaszinó: ekkor rendezik meg a Rock Délután elnevezésű programot, amelyen négy, nagy múlttal rendelkező helyi zenekar lép színpadra. A fellépők között lesz a Retro Party Boys, a Brass Bananas, a Nosztalgia Rockband és a Fyx együttes. A Rock Délutánra a belépés ingyenes.
Bár az esemény neve Rock Délután, sokak számára ez valójában egy mini indián nyár is – egy kis időutazás a kanizsai zenei élet dicső múltjába.
Ahogy Domján Attila, a program egyik szervezője fogalmazott: „Most visszaforgatjuk az időt egészen 1995-ig, amikor a Honvéd Kaszinó tükörtermében született meg az Indián Nyár ötlete.”
Rock Délután a nosztalgia jegyében
A legendás rendezvény megálmodói, Ernszt Katalin, valamint néhai férje, Nemere László, a Vígadó zenekar tagjai voltak. A Honvéd Kaszinó tükörterméből indult útjára az a zenei fesztivál, amely a ’90-es évek második felének egyik legemlékezetesebb kanizsai eseményévé vált.
– Az első Indián Nyár 1995. szeptember 2-án zajlott a Károlyi-kertben, 12 fellépő zenekarral, köztük a Flamingó, Mustangs, Loyds, Lord, Alarm, The Innocents, Vígadó, Maros Family, Old Mix, Fire Birds, Orpheus és Gazdag Attila – említette Domján Attila, aki hozzátette: bár az eső eleredt, a közönség maradt: a kert megtelt, a hangulat leírhatatlan volt. A fesztivál közösséget, élményt és zenei örökséget teremtett.
Újra összehozni a zenészeket és a közönséget
2007-ben újra életre kelt az Indián Nyár. Klaszán Sándor, Draskovics György (a Karok – Kanizsa Rock Alapítvány szervezői), valamint Lőrincz Kálmán zalaegerszegi zenész és több helyi támogató segítségével ismét megrendezték a fesztivált – ezúttal „Az Indián Nyár a Nagy Generációval” címmel.
A helyszín ekkor már a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti tér volt, a program pedig kétnapos: szeptember 15–16-án összesen 20 zenekar lépett fel.
A közönség akkor is megtöltötte a teret, bizonyítva: az élő rockzene iránti igény Kanizsán azóta sem csökkent.
– A Rock Délután most ennek a hagyománynak az örököse: célja, hogy újra összehozza a zenészeket és a közönséget, felidézze a régi fesztiválok hangulatát és életben tartsa a városi rockszellem közösségi erejét – fogalmaztak a szervezők, akik bíznak abban, hogy a jövőben is folytatódik ez a zenei sorozat, amely méltón őrzi a kanizsai rockélet múltját – és jövőjét is.