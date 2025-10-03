Újabb zalaegerszegi nagyberuházás: 3,7 milliárdból épít központot a Rheinmetall

A tárcavezető a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat egy védelmi ipari központot hoz létre a városban 3,7 milliárd forint értékben, amihez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét - tájékoztatta a minisztérium az MTI-t.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mellette Vigh László országgyűlési képviselő a zalaegerszegi beruházás-bejelentő ünnepségen, a Rheinmetall-nál

Fotó: Seres Peter

Rheinmetall-beruházás: fejlesztési és mérnöki tevékenység

Szijjártó Péter beszédében tudatta, hogy az új létesítmény a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket fogja ellátni, s ezzel a beruházással is közelebb kerül a Zrínyi 2026 program keretében kitűzött cél, hogy a honvédségünk modern, s minél nagyobb részben hazai gyártású eszközökkel legyen felszerelve. Hangsúlyozta, hogy a hadiipar a legmodernebb iparág, itt igazi csúcstechnológiát kell használni, ezáltal az ágazat jelenléte a teljes magyar gazdaság számára megteremti az átfogó modernizáció lehetőségét, hiszen számos elektronikai, fémipari, vegyipari beszállítóra is szükség van.

Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, nem túlzás arról beszélni, hogy ez a legfeszültebb időszak a második világháború óta. Megjegyezte, hogy Magyarország immár évek óta az ukrajnai háború árnyékában él, amelybe nap mint nap próbálják belerángatni. "Hol alpári nyilatkozatokkal Kijevből, hol nyomásgyakorlással Brüsszelből, hol az energiaellátásunkért felelős rendszer támadásával, ezért napi küzdelmet jelent, napi erőfeszítést igényel az, hogy biztosítsuk, hogy kimaradjunk a szomszédunkban zajló háborúból" - mondta.

Zala vármegye ipari termelése tíz év alatt több mint 30 százalékkal nőtt, értéke mára meghaladja az évi 850 milliárd forintot, ami nem független attól, hogy a kormány összesen 52 beruházáshoz nyújtott itt támogatást ebben az időszakban - ismertette Szijjártó Péter.

