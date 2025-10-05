Retró rádiók minden mennyiségben a zalai település kiállításán

Október 6-án hétfőn a könyvtárban 8 órától nyílik meg a 100 éves a magyar rádiózás kiállítás régi rádiókészülékekből és rádiós könyvekből. A tárlat tárgyait a település közössége biztosította, a legrégebbi, kiállított rádió 1936-os gyártású. Majd október 9-én csütörtökön 9 órakor Lehetetlen küldetés nem csak könyvmolyoknak címmel Nyulász Péter író tart rendhagyó irodalomórát. Október 10-én pénteken 10 órától pedig Margaréta Móka foglalkozást tart a nagykanizsai Vajda Margit gyerekeknek.