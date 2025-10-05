október 5., vasárnap

Országos program

52 perce

Retró rádiók minden mennyiségben a zalai település kiállításán

Címkék#100 éves a magyar rádiózás#Nyulász Péter#Országos könyvtári napok#Petőfi-emlékkönyvtár

A gelsei Petőfi-emlékkönyvtár a kezdetektől, vagyis 2006-tól minden évben csatlakozik az október 6-án hétfőn kezdődő Országos könyvtári napok programsorozathoz. Az idei kampányhét szlogenje és témája: "Álom és valóság. Lehetséges világok."

Benedek Bálint
Retró rádiók minden mennyiségben a zalai település kiállításán

A rádió kiállítás retró sarka, mely a 1960-as, 70-es évek világába enged betekintést

Fotó: Jakabfiné Bársony Judit/Olvasó

Október 6-án hétfőn a könyvtárban 8 órától nyílik meg a 100 éves a magyar rádiózás kiállítás régi rádiókészülékekből és rádiós könyvekből. A tárlat tárgyait a település közössége biztosította, a legrégebbi, kiállított rádió 1936-os gyártású. Majd október 9-én csütörtökön 9 órakor Lehetetlen küldetés nem csak könyvmolyoknak címmel Nyulász Péter író tart rendhagyó irodalomórát. Október 10-én pénteken 10 órától pedig Margaréta Móka foglalkozást tart a nagykanizsai Vajda Margit gyerekeknek.

 

 

