Mennyi nyugdíjra számíthat, akinek nincs elég szolgálati ideje?

Mi a résznyugdíj? A résznyugdíj egy olyan, arányosan csökkentett összegű öregségi nyugellátás, amit az a személy igényelhet, aki már betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, de nem érte el a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati időt, viszont legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.

Megnéztük, hogy mennyi lehet az öregségi résznyugdíj minimum összege

Így igényelhető a résznyugdíj

A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal kezdeményezhetjük a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, írta a hovege.hu. Erre több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.

Mennyi az öregségi résznyugdíj minimum összege?

Mennyi a résznyugdíj összege 2025-ben? Az öregségi résznyugdíj minimum összege jóval alacsonyabb, mint az öregségi nyugdíjé. A résznyugdíjhoz minimálisan szükséges tizenöt év szolgálati idő esetén a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 43 százaléka lesz a nyugdíj összege, a „felső határ”, tizenkilenc év szolgálati idő esetén pedig 51 százaléka, a növekedés szolgálati idő évenként 2-2 százalék.

Egy általunk megkérdezett témában jártas szakértő azt javasolja, hogy ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nem áll fenn olyan ok, amely miatt feltétlenül igénybe kellene venni a nyugdíjat, célszerű megfontolni, hogy mikortól kérjük az ellátást. A nyugdíjkorhatár betöltésekor még csak öregségi résznyugdíjra jogosult személy esetében az azonnali nyugdíjba vonulás helyett az igénylés elhalasztása és a munka folytatása az előnyösebb megoldás, hiszen így további szolgálati idő szerezhető, és elérhető a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év. Ugyanis a nyugdíj összege függ a szolgálati idő hosszától.

A teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő tehát 20 év, a résznyugdíj feltétele 15 év. Ha ez nincs meg, akkor az érintett csak szociális támogatásra számíthat.

Munkavállalás nyugdíjasként?

Ortaházán Ráczné Zvér Zsuzsanna a nők 40 lehetőséggel ment nyugdíjba. Azt mondja: Zalában is sokan éltek és élnek ezzel, viszont többen vannak olyanok is, akik szívesen vállalnának munkát nyugdíjba vonulásuk után, viszont a zalai kistelepüléseken élőknek erre kevés a lehetőség. Még ha találnak is munkahelyet, a közlekedés is nehezíti dolgukat.