28 perce
Mennyi nyugdíjra számíthat, akinek nincs elég szolgálati ideje?
Az öregségi teljes nyugdíj megállapításához legalább húsz év szolgálati idő megszerzésére van szükség. Mikor igényelhető résznyugdíj? És mennyi az öregségi résznyugdíj minimum összege? Segítünk eligazodni a témában!
Mi a résznyugdíj? A résznyugdíj egy olyan, arányosan csökkentett összegű öregségi nyugellátás, amit az a személy igényelhet, aki már betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, de nem érte el a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati időt, viszont legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.
Így igényelhető a résznyugdíj
A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal kezdeményezhetjük a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, írta a hovege.hu. Erre több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.
Mennyi az öregségi résznyugdíj minimum összege?
Mennyi a résznyugdíj összege 2025-ben? Az öregségi résznyugdíj minimum összege jóval alacsonyabb, mint az öregségi nyugdíjé. A résznyugdíjhoz minimálisan szükséges tizenöt év szolgálati idő esetén a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 43 százaléka lesz a nyugdíj összege, a „felső határ”, tizenkilenc év szolgálati idő esetén pedig 51 százaléka, a növekedés szolgálati idő évenként 2-2 százalék.
Egy általunk megkérdezett témában jártas szakértő azt javasolja, hogy ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nem áll fenn olyan ok, amely miatt feltétlenül igénybe kellene venni a nyugdíjat, célszerű megfontolni, hogy mikortól kérjük az ellátást. A nyugdíjkorhatár betöltésekor még csak öregségi résznyugdíjra jogosult személy esetében az azonnali nyugdíjba vonulás helyett az igénylés elhalasztása és a munka folytatása az előnyösebb megoldás, hiszen így további szolgálati idő szerezhető, és elérhető a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év. Ugyanis a nyugdíj összege függ a szolgálati idő hosszától.
A teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő tehát 20 év, a résznyugdíj feltétele 15 év. Ha ez nincs meg, akkor az érintett csak szociális támogatásra számíthat.
Munkavállalás nyugdíjasként?
Ortaházán Ráczné Zvér Zsuzsanna a nők 40 lehetőséggel ment nyugdíjba. Azt mondja: Zalában is sokan éltek és élnek ezzel, viszont többen vannak olyanok is, akik szívesen vállalnának munkát nyugdíjba vonulásuk után, viszont a zalai kistelepüléseken élőknek erre kevés a lehetőség. Még ha találnak is munkahelyet, a közlekedés is nehezíti dolgukat.
Azt is elmondta, hogy nagy változás mindenki életében, mikor nyugdíjba vonul, ügyintézéssel is jár, és persze nem mindegy, hogy mennyi lesz az annyi. Hozzátette, hogy érdemes időben megérdeklődni a nyugdíjfolyósítónál, hogy mennyi szolgálati idővel rendelkezünk, várhatóan mikor vonulhatunk nyugdíjba, és azt is, hogy várhatóan mekkora összegű lesz a nyugdíjunk. Az ügyintézés az adatok alapján könnyen megy, és nem is tart hosszú ideig.