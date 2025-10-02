október 2., csütörtök

Rendkívüli közlekedési helyzet

2 órája

Műszaki okok miatt nem tudott elindulni egy vonat Zalából, de további három járattal is problémák vannak

Címkék#műszaki meghibásodás#vonatpótló autóbusz#gysev#vasút#közlekedés

Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót csütörtök délelőtt a GySEV Zrt.

Gyuricza Ferenc

Közleményük szerint a Zalaegerszeg állomásról műszaki meghibásodás miatt 8.13 órakor nem tudott elindulni egy vonat, helyette vonatpótló autóbusszal szállítják az utasokat Őriszentpéter irányába. A meghibásodás további járatokat is érint ezen a vonalon, így a menetrend szerint Őriszentpéterről 9.03 és 11.03 órakor, illetve a Zalaegerszegről 10.13 órakor induló vonatok helyett is autóbuszok közlekednek. 

 

