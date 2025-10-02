Rendkívüli közlekedési helyzet
2 órája
Műszaki okok miatt nem tudott elindulni egy vonat Zalából, de további három járattal is problémák vannak
Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót csütörtök délelőtt a GySEV Zrt.
Közleményük szerint a Zalaegerszeg állomásról műszaki meghibásodás miatt 8.13 órakor nem tudott elindulni egy vonat, helyette vonatpótló autóbusszal szállítják az utasokat Őriszentpéter irányába. A meghibásodás további járatokat is érint ezen a vonalon, így a menetrend szerint Őriszentpéterről 9.03 és 11.03 órakor, illetve a Zalaegerszegről 10.13 órakor induló vonatok helyett is autóbuszok közlekednek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre