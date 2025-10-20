Római legionáriusnak öltözhettek a gyerekek, valóban rendhagyó volt a történelemóra (galéria)

Sipos Ferenc, Bagod polgármestere lapunknak elmondta, Bagod tekintélyes ókori római múlttal rendelkezik: a 19. században festett falú sírkamrákat találtak a település északi felében. Az 1970-es években itt találták meg Zala egyik legszebb, 1800 éves római kori sírkövét, 2003-ban egy nagy villagazdaság nyomait, 2020-ban egy 400 négyzetméteres sírkertet. A faluban ókori római bemutatóhely épült, s idén a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága egy kiállítás hozott létre a műemlék faluházunkban Bagod elmúlt 7000 éves történetéből, melyben szintén kiemelt szerepet kap az ókori Róma.