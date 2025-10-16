október 16., csütörtök

Veszélyes!

1 órája

Rejtélyes üvegszilánk-szőnyeg okozott galibát a zalai város utcáján (videó)

Üvegszilánkok borították be csütörtökön Nagykanizsán az Ady utca 17. számú ház előtt az úttestet.

Benedek Bálint
Rejtélyes üvegszilánk-szőnyeg okozott galibát a zalai város utcáján (videó)

Üvegszilánkok nehezítették a közlekedést Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila

Portálunk nem kapott jelzést arról a katasztrófavédőktől és a rendőrségtől sem, hogy ezen az útszakaszon közlekedési baleset történt volna, ezért, hogy miként került oda ennyi üvegszilánk nincs információnk. Az autósok bő egy órán keresztül hajtottak át az üvegszilánk-szőnyegen és hordták a darabokat egészen a Zrínyi utcáig. Portálunk fotóriportere, Szakony Attila értesítette a Magyar Közút Zrt. munkatársait, akik gyorsan beavatkoztak és elhárították a veszélyt.

Még a Zrínyi utcára is jutott a rejtélyes üvegszilánkokból
Fotó: Szakony Attila

 

 

