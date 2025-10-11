1 órája
Rajtuk (volt) a világ szeme! Zalából a nemzetközi csúcsra értek
Köszöntötték a Zalaegerszegi ZSzC Asbóth Technikumának a dániai Szakmák Európa-bajnokságáról érmekkel hazatérő tanulóit: Hegyi Eszter szépségápolót és Losonczi Péter villanyszerelőt.
Csótár András igazgató kifejezte tiszteletét "a több évnyi áldozatos munkáért, lemondásért, aminek eredményeként Európa legjobb ifjú szakemberei közé kerültek".
– Maguk mögé utasították a kontinens legtöbb országának versenyzőit, s ez párját ritkítja Magyarországon, hisz az Asbóthon kívül nincs még egy iskola, melynek tanulói két érmet is hazahoztak. Eszter és Péter dicsőséget szerzett Magyarországnak, az Asbóth-technikumnak és Keszthelynek is. Hálás vagyok, mert sikerükön keresztül tudjuk legjobban bemutatni az általános iskolás tanulók s szüleik számára, milyen magas szintű oktatás folyik az Asbóthban – emelte ki.
A két sikeres fiatal felkészülését oktatóik mellett a kereskedelmi és iparkamara, valamint a Legrand Magyarország Zrt. segítette.