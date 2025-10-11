október 11., szombat

EuroSkills

1 órája

Rajtuk (volt) a világ szeme! Zalából a nemzetközi csúcsra értek

Címkék#ZSzC#Csótár András#EuroSkills

Köszöntötték a Zalaegerszegi ZSzC Asbóth Technikumának a dániai Szakmák Európa-bajnokságáról érmekkel hazatérő tanulóit: Hegyi Eszter szépségápolót és Losonczi Péter villanyszerelőt.

Zaol.hu

Csótár András igazgató kifejezte tiszteletét "a több évnyi áldozatos munkáért, lemondásért, aminek eredményeként Európa legjobb ifjú szakemberei közé kerültek". 

EuroSkills
Hegyi Eszter a ZSZC vezetőinek társaságában, b-j: Vizlendvai László főigazgató, Csótár András és Szabó Károly kancellár
Forrás: ZSzC

Maguk mögé utasították a kontinens legtöbb országának versenyzőit, s ez párját ritkítja Magyarországon, hisz az Asbóthon kívül nincs még egy iskola, melynek tanulói két érmet is hazahoztak. Eszter és Péter dicsőséget szerzett Magyarországnak, az Asbóth-technikumnak és Keszthelynek is. Hálás vagyok, mert sikerükön keresztül tudjuk legjobban bemutatni az általános iskolás tanulók s szüleik számára, milyen magas szintű oktatás folyik az Asbóthban – emelte ki. 

EuroSkills
A ZSzC vezetői és Losonczi Péter
Forrás: ZSzC

A két sikeres fiatal felkészülését oktatóik mellett a kereskedelmi és iparkamara, valamint a Legrand Magyarország Zrt. segítette. 

 

 


 

 

