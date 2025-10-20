Ráfutásos baleset – egy nő könnyebb sérülést szenvedett

A balesetet a Kia Venga személygépkocsit vezető nő okozta. A másik érintett kocsi, egy Nissan Qashqai női sofőrje könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrség felhívja a figyelmet a követési távolság betartására, hiszen egy autó bármilyen forgalmi okból lassíthat. Zalában pedig különösen sok a vad, s ez is okozhat problémát vezetés közben.