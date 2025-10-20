Reggeli koccanás
1 órája
Ráfutásos baleset – egy nő könnyebb sérülést szenvedett
Két személyautó ütközött össze hétfőn reggel Gellénháza és Bazita között. Kérdésünkre Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Gellénháza irányából haladt két nő a város felé, amikor megtörtént a ráfutásos baleset.
Fotó: Pezzetta Umberto
A balesetet a Kia Venga személygépkocsit vezető nő okozta. A másik érintett kocsi, egy Nissan Qashqai női sofőrje könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrség felhívja a figyelmet a követési távolság betartására, hiszen egy autó bármilyen forgalmi okból lassíthat. Zalában pedig különösen sok a vad, s ez is okozhat problémát vezetés közben.
1 órája
