34 perce
A csend és nyugalom falujában együtt ünnepelt a közösség (galéria)
Ünnepséget tartottak vasárnap Zala megye egyik legkisebb településén. Pusztaapáti önkormányzata látta vendégül egy jó hangulatú program keretében a szépkorúkat.
Pusztaapáti közössége falunapi és idősek napi programra volt hivatalos a kultúrházba, a település önkormányzata szervezett ünnepséget. Némethné Varga Anita polgármester köszöntötte először a megjelenteket, kiemelten a nyugdíjasokat, akiknek ezúton is kifejezik hálájukat, köszönetüket mindazért, amit családjukért és a faluért tettek.
Pusztaapáti közössége ünnepelt
Ünnepi gondolatokat osztott meg a közönséggel Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azzal kezdte, hogy a 20 fős falu, Pusztaapáti igazi gyöngyszem, a csend és a nyugalom szigete, s lehet, hogy az ittenieknek a helyi természeti környezet megszokott, de aki messziről jön, az csodájára jár. Az ilyen kistelepüléseken személyesebbek a kapcsolatok, többször tudnak találkozni, gondolatot cserélni és figyelni egymásra. Az idősek napja kapcsán arra hívta fel figyelmet, hogy mennyire fontos a türelem, s hogy a különböző generációk tagjainak legyen idejük egymásra. Továbbá arra is, hogy az idősekre való odafigyelésből a települések is kivegyék a részüket.
Idősek napja PusztaapátibanFotók: Korosa Titanilla
Az idősek napján a megyegyűlés alelnöke külön köszöntötte a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat, Horváth Jánosnét és Müller Wilfriedet, a polgármester pedig minden megjelentnek ajándékot adott át. A műsorban a zalalövői Ezüstlile Néptánccsoport lépett fel, majd vendéglátással, beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.