október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek napja

1 órája

A csend és nyugalom falujában együtt ünnepelt a közösség (galéria)

Címkék#idősek napja#önkormányzat#Pácsonyi Imre#Pusztaapáti

Ünnepséget tartottak vasárnap Zala megye egyik legkisebb településén. Pusztaapáti önkormányzata látta vendégül egy jó hangulatú program keretében a szépkorúkat.

Korosa Titanilla

Pusztaapáti közössége falunapi és idősek napi programra volt hivatalos a kultúrházba, a település önkormányzata szervezett ünnepséget. Némethné Varga Anita polgármester köszöntötte először a megjelenteket, kiemelten a nyugdíjasokat, akiknek ezúton is kifejezik hálájukat, köszönetüket mindazért, amit családjukért és a faluért tettek.

Pusztaapáti
Pusztaapáti ünnepségén külön köszöntötték a jelenlévő legidősebbeket. Balról Pácsonyi Imre, Horváth Jánosné, Müller Wilfried és Némethné Varga Anita
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Pusztaapáti közössége ünnepelt

Ünnepi gondolatokat osztott meg a közönséggel Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azzal kezdte, hogy a 20 fős falu, Pusztaapáti igazi gyöngyszem, a csend és a nyugalom szigete, s lehet, hogy az ittenieknek a helyi természeti környezet megszokott, de aki messziről jön, az csodájára jár. Az ilyen kistelepüléseken személyesebbek a kapcsolatok, többször tudnak találkozni, gondolatot cserélni és figyelni egymásra. Az idősek napja kapcsán arra hívta fel figyelmet, hogy mennyire fontos a türelem, s hogy a különböző generációk tagjainak legyen idejük egymásra. Továbbá arra is, hogy az idősekre való odafigyelésből a települések is kivegyék a részüket.

Idősek napja Pusztaapátiban

Fotók: Korosa Titanilla

Az idősek napján a megyegyűlés alelnöke külön köszöntötte a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat, Horváth Jánosnét és Müller Wilfriedet, a polgármester pedig minden megjelentnek ajándékot adott át. A műsorban a zalalövői Ezüstlile Néptánccsoport lépett fel, majd vendéglátással, beszélgetéssel folytatódott a rendezvény. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu