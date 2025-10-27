A csend és nyugalom falujában együtt ünnepelt a közösség (galéria)

Pusztaapáti közössége falunapi és idősek napi programra volt hivatalos a kultúrházba, a település önkormányzata szervezett ünnepséget. Némethné Varga Anita polgármester köszöntötte először a megjelenteket, kiemelten a nyugdíjasokat, akiknek ezúton is kifejezik hálájukat, köszönetüket mindazért, amit családjukért és a faluért tettek.

Pusztaapáti ünnepségén külön köszöntötték a jelenlévő legidősebbeket. Balról Pácsonyi Imre, Horváth Jánosné, Müller Wilfried és Némethné Varga Anita

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Pusztaapáti közössége ünnepelt

Ünnepi gondolatokat osztott meg a közönséggel Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azzal kezdte, hogy a 20 fős falu, Pusztaapáti igazi gyöngyszem, a csend és a nyugalom szigete, s lehet, hogy az ittenieknek a helyi természeti környezet megszokott, de aki messziről jön, az csodájára jár. Az ilyen kistelepüléseken személyesebbek a kapcsolatok, többször tudnak találkozni, gondolatot cserélni és figyelni egymásra. Az idősek napja kapcsán arra hívta fel figyelmet, hogy mennyire fontos a türelem, s hogy a különböző generációk tagjainak legyen idejük egymásra. Továbbá arra is, hogy az idősekre való odafigyelésből a települések is kivegyék a részüket.