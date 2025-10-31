36 perce
Temetőbe mész a hétvégén? Vagy moziba rettegni? Sírkerti nyitvatartások, tippek Halloweenre s más érdekes programok
A mindenszenteki hétvége az egyik legkevésbé mozgalmas a közösségi programok szempontjából, ilyenkor a temetőkbe látogatnak az emberek halottaikhoz. Mutatjuk tehát programajánlónk elején, hogyan alakul a temetői nyitvatartás Zalaegerszegen és Nagykanizsán, ezzel együtt lesznek kulturális programok Zalában, és rendezvények Halloween kapcsán is. Lássuk!
A tökfaragás népszerű program október végén
Forrás: keszthely.hu
A hétvégén kevesen szerveznek programot, hiszen most lesz mindenszentek ünnepe és halottak napja. Zalaegerszegen a Göcseji úti és az Újtemető november 1-jén és másodikán reggel 6 és 20 óra között lesz nyitva. Mindkét hely környékén forgalmirend-változásra kell számítani. Kertvárosi altemplom reggel 7-19 óra között tart nyitva, a peremkerületekben és a hősi sírkertekben a temetői nyitvatartás folyamatos. A MÁV Csoport 5T jelzéssel rásegítő járatokat indít november 1-jén, szombaton 13 órától 30 percenként a Kovács Károly térről.
Nagykanizsán november 1-jén és 2-án 6-22 óráig tartanak nyitva a temetők. Már szerda óta, vasárnap zárásig a Tripammer utcai köztemetőbe a gépkocsival való behajtás tilos. Kivéve mozgáskorlátozott kártyával, azzal ma 7 órától lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani és 12 óráig el kell hagyni a temető területét. November 1-jén és 2-án mozgáskorlátozott kártyával sem lehet a sírkertbe behajtani. A Tripammer utcai köztemető temetőgondnokságán november 1-jén szombaton 8 és 16 óra között tartanak ügyeletet.
HelloWin Picnic Tour a Parkerdőben
Október 31-én, pénteken HelloWin Picnic Tour – Szia Bajnok! Családi élménytúra vagy borzongás lesz 10. alkalommal Zalaegerszegen, a Parkerdőben sötétedés után. Jelentkezni 16 óra 16 perctől lehet a helyszínen. A túraútvonalra 17 óra 17 perc után, a sötétség beállta után lehet indulni. Az utolsó indulási időpont 18 óra 18 perc. Az eseményt minden időjárási körülmények között megrendezik.
Horrorfilmek éjszakája, csak 18 éven felülieknek!
Borzongások éjszakája lesz október 31-én, pénteken Zalaegerszegen, az Art moziban, a program csakis 18 éven felülieknek ajánlott. A Halloween – A horrorfilmek éjszakája 23 órakor a Fekete telefon 2. című, magyarul beszélő, amerikai horrorfilmmel kezdődik. Már másnap, azaz november 1-jén hajnali 1 óra 15 perckor lehet megnézni a Fegyverek című, magyarul beszélő, amerikai horrorfilmet. Az utolsó vetítés hajnali 3 óra 45 perckor lesz, amikor a Démonok között: Utolsó rítusok című, magyarul beszélő, angol-amerikai horrorfilmet indítja a mozigépész.
Előadások a Nagykanizsai Zsidó Örökség program keretében
November 2-án, vasárnap Nagykanizsán a zsinagógában 11.45 órai kezdettel a Nagykanizsai Zsidó Örökség Programsorozat keretében két előadása kerül sor. "Élet sarjadozott az iskolából" – A Nagykanizsai Izraelita Iskola története címmel Kovács Lívia, az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem hallgatója tart előadást, majd Szekeres Dorina, szintén az egyetem hallgatója Neumann Ede nagykanizsai főrabbi korai életszakaszát tárja a hallgatóság elé. A rendezvényen köszöntőt mond Lévai Ibolya, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség alelnöke és dr. Goldmann Márta, az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem docense.
Halloween a Fenékpusztai Majorságban
Elérkezett az év legijesztőbb, legrémisztőbb, legfélelmetesebb napja – ezért pénteken tíz órától egész nap teljesen besötétül Keszthelyen a Fenékpusztai Majorság Kiskastélya. Kísértetjárta termeit rémisztő lények lakják, a folyosókon denevérek és pókok vadásznak a gyanútlan látogatókra! Ki mer belépni egy kis lámpával, hogy felfedezze a Festeticsek félelmetes épületeit? Itt még igazi lócsontvázzal is találkozhat a bátor látogató. Tíz és 16 óra között kézműves foglalkozással is várják a gyermekeket, akik elkészíthetik és hazavihetik saját töklámpásukat vagy ajtókopogtatójukat.
Tökfaragás a Goldmarkban
Nincs október és őszi szünet tökfaragás nélkül, így pénteken 16.30-tól a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központban várnak mindenkit, aki szeretné kipróbálni, milyen hangulatos és szórakoztató közösen faragni. A részvétel ingyenes, de a szervezők kérik, hogy minden résztvevő vigyen magával tököt, illetve faragásra alkalmas kést és kanalat.
Fáklyás élményséta Hévízen
Pénteken 17.00 órakor a Tourinform Iroda elől városnéző séta indul a gőzölgő Hévízi-tó és a lefolyó partján, melynek során kiderül, milyen vadregényes hely volt régen a mocsárvilág. A résztvevők megtudhatják, hová folyik a Hévízi-tó vize és hogyan alakította barátságos hellyé a fürdőtulajdonos Festetics család a mocsaras vidéket. Fáklya fénye mellett átélhetik, milyenek lehettek a viszonyok a berekben közvilágítás nélkül, hallgatják a lefolyó víz csobogását és az esti erdő titokzatos zajait. Elképzelhetik, milyen utazási nehézséggel kellett megküzdeni aszfaltozott út híján a Hévízre érkező fürdővendégeknek, s anekdoták, elbeszélések hangzanak el a környék ismert betyárjairól, a Patkó testvérekről, Milfajt Ferkóról, akire a társai ráragasztották, hogy kutyabőrt visel. Picit bepillanthatnak a környékbeli csárdák (Gyöngyösi, Becsali, Lebuj, Fenéki) sötét világába is.
Zongoraest a kastélyban
Chopin nyomában: A példakép és a barát címmel Mezei Pál zongoraestjét rendezik meg pénteken 18.00 órakor a keszthelyi Festetics-kastélyban. Az ingyenes koncert a Polonia Nova Egyesület és a Prelúdium Művészeti Alapítvány közös szervezésében, a Lengyel Függetlenség Napja országos programsorozat részeként valósul meg.
Összművészeti est az Ánizsban
A KeKSz, azaz a Keszthelyi Kultúr Szövet összművészeti estje pénteken este 18.00 órakor kezdődik a Keszthelyen, az Ánizsban. Kezdetnek egy teljesen kötetlen jam session-t terveznek a korán érkező és az együtt-zenélés örömeire kíváncsi zenélni vágyókkal, majd Lélek Viktor kiállításmegnyitójával folytatódik az est, ezután következik a Project Vibe koncertje 20 órától. Mindezek után pedig szabad örömzenélés a pincében - amíg bírják a megjelent örömzenészek.
Halfogó verseny
Kustánszegen vasárnap rendezi meg Halloween Kupa nyílt nevezéses halfogó versenyét a Göcsej Horgász Egyesület. A Kustánszegi 4 Tusa sorozat záró rendezvénye 7 órakor regisztrációval kezdődik. A verseny 9 és 14 óra között zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan 14.30 és 15.30 között tartják.
Zenés partik
- Zalaegerszegen, az Angels Clubban pénteken este a Fáraó bulizenekar játszik.
- A Mimosa Bárban ugyancsak pénteken Szeifert keveri a zenét.
- A Mama Africában szombaton Krasznai, Szterbinszky és Mynea lép fel.
- Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban pénteken Marloo szórakoztatja a közönséget.
- A Sakáltanyán pénteken Halloween partit tartanak, amelynek sztárfellépője Dr. BRS lesz. Szombaton ugyanott D.J. Csajka zenél.
- Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Nótár Mary lesz a sztárvendég. A rezidens lemezlovasi feladatokat Silverman és SomX látja el.