Temetőbe mész a hétvégén? Vagy moziba rettegni? Sírkerti nyitvatartások, tippek Halloweenre s más érdekes programok

Előadások a Nagykanizsai Zsidó Örökség program keretében

November 2-án, vasárnap Nagykanizsán a zsinagógában 11.45 órai kezdettel a Nagykanizsai Zsidó Örökség Programsorozat keretében két előadása kerül sor. "Élet sarjadozott az iskolából" – A Nagykanizsai Izraelita Iskola története címmel Kovács Lívia, az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem hallgatója tart előadást, majd Szekeres Dorina, szintén az egyetem hallgatója Neumann Ede nagykanizsai főrabbi korai életszakaszát tárja a hallgatóság elé. A rendezvényen köszöntőt mond Lévai Ibolya, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség alelnöke és dr. Goldmann Márta, az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem docense.

Halloween a Fenékpusztai Majorságban

Elérkezett az év legijesztőbb, legrémisztőbb, legfélelmetesebb napja – ezért pénteken tíz órától egész nap teljesen besötétül Keszthelyen a Fenékpusztai Majorság Kiskastélya. Kísértetjárta termeit rémisztő lények lakják, a folyosókon denevérek és pókok vadásznak a gyanútlan látogatókra! Ki mer belépni egy kis lámpával, hogy felfedezze a Festeticsek félelmetes épületeit? Itt még igazi lócsontvázzal is találkozhat a bátor látogató. Tíz és 16 óra között kézműves foglalkozással is várják a gyermekeket, akik elkészíthetik és hazavihetik saját töklámpásukat vagy ajtókopogtatójukat.

Tökfaragás a Goldmarkban

Nincs október és őszi szünet tökfaragás nélkül, így pénteken 16.30-tól a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központban várnak mindenkit, aki szeretné kipróbálni, milyen hangulatos és szórakoztató közösen faragni. A részvétel ingyenes, de a szervezők kérik, hogy minden résztvevő vigyen magával tököt, illetve faragásra alkalmas kést és kanalat.

Fáklyás élményséta Hévízen

Pénteken 17.00 órakor a Tourinform Iroda elől városnéző séta indul a gőzölgő Hévízi-tó és a lefolyó partján, melynek során kiderül, milyen vadregényes hely volt régen a mocsárvilág. A résztvevők megtudhatják, hová folyik a Hévízi-tó vize és hogyan alakította barátságos hellyé a fürdőtulajdonos Festetics család a mocsaras vidéket. Fáklya fénye mellett átélhetik, milyenek lehettek a viszonyok a berekben közvilágítás nélkül, hallgatják a lefolyó víz csobogását és az esti erdő titokzatos zajait. Elképzelhetik, milyen utazási nehézséggel kellett megküzdeni aszfaltozott út híján a Hévízre érkező fürdővendégeknek, s anekdoták, elbeszélések hangzanak el a környék ismert betyárjairól, a Patkó testvérekről, Milfajt Ferkóról, akire a társai ráragasztották, hogy kutyabőrt visel. Picit bepillanthatnak a környékbeli csárdák (Gyöngyösi, Becsali, Lebuj, Fenéki) sötét világába is.