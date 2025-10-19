55 perce
Lehullt a lepel! Ők lettek az év zalai vállalkozói és a 2025-os vármegyei Prima-díjasok (galéria, videó)
A teljesítményt, a kitartást, valamint az értékteremtést jutalmazta szombat este Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Vármegyei Szervezete. A dél-zalai város volt a házigazdája a 2025. évi Zala Vármegyei Év Vállalkozója és vármegyei Prima Díjátadó Gálaestnek.
A nagyszabású program során – ahogy azt a rendezvény elnevezése is mutatja – nemcsak a 2025-ös esztendő zalai vállalkozóinak példamutató eredményeit ismerték el, de a Demján Sándor által alapított Prima Díjak átadásával a művészet, tudomány, kultúra és sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket is jutalmazták. A gálán jelen volt az alapító özvegye, Demján Sándorné, Lídia asszony is, aki tevékeny részt vállalt a díjak átadásában.
Köszöntők a Prima Díjátadó gálaesten
Mielőtt azonban erre került volna sor, a köszöntők hangzottak el. Balogh Ádám, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Vármegyei Szervezetének elnöke többek közt arról beszélt, hogy a gálaest többes célt szolgál. Lehetőséget kínál az összegzésre, a visszatekintésre, a hibákból való tanulásra, a sikerek megünneplésére, de legfőképpen arra, hogy elismerésüket fejezzék ki azok felé, akik kiemelkedőt alkottak. Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere nemcsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a város kereskedelmi és banki központ volt, gyárakkal rendelkezett, de azt is kiemelte, hogy erre a valamikori térségi központi szerepre – aminek alapjait a XIX. századi polgárság rakta le – a mai napig büszkék, és erre a vállalkozói múltra építve szeretnék megalapozni a jövőt is. A polgármester emellett a kiválóságról is beszélt, úgy fogalmazott: a tehetség és a kitartó, folyamatos munka teremti meg azt az értéket, amitől valaki kiváló tud lenni. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a vállalkozói szféra tagjainak a társadalmi felelősségvállalásukért. Mint mondotta, ahogy Demján Sándor és társai egykor, úgy most a jelenlévő zalai vállalkozók is – mint felelősen gondolkodó személyek – többletet adnak a társadalomnak azzal, hogy elismerik a kiválóságokat.
Zalai Príma gálaFotók: Szakony Attila
Az év vállalkozói Zala vármegyében
Az ünnepi beszédeket követően – immár huszonhatodik alkalommal – a Zala Vármegyei Év Vállalkozója díjakat adták át az arra érdemesítetteknek. Ebben az elismerésben részesült
- Buchleitner-Szabó Éva, a nagykanizsai Zala-Rob Kft. tulajdonos ügyvezetője,
- Süte Lajos és Süte Csaba, a gyenesdiási Lámpaházak Kft. tulajdonosai,
- Seres Szabolcs, a zalalövői Szalai Fafeldolgozó Kft. ügyvezetője,
- Balogh Bernadett, a Balogh Csemege Kft. ügyvezetője, a Gosztola Gyöngye Hotel igazgatója, valamint
- Kovácsné Kóbor Katalin és Kovács György, a zalaegerszegi Kóbor és Fia Kft. ügyvezető tulajdonosai.
Az év vállalkozója
A Zala Vármegyei Év Vállalkozója díjak átadását követte az országos Év Vállalkozója díj kitüntetettjének bemutatása. Ez az elismerés azon vállalkozókat, üzletembereket és vezetőket illeti meg, akik gazdasági és közéleti szerepvállalásukkal, társadalmi felelősségvállalásukkal, valamint a szakmai és emberi értékek iránti elkötelezettségükkel kiemelkednek társaik közül. 2025-ben a díjat Horváth Ferencnek, a nagykanizsai Fa-Feri Kft. ügyvezetőjének ítélték oda. Kovácsné Mikola Mária, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója pedig Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat kapott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Vármegyei Szervezetétől.
A Prima Díj jelöltjei
A gálaest második, szünet utáni részében a XIX. Zala Vármegyei Prima Díjak átadására került sor. Az elismerésre tíz kategória győztesei aspiráltak. Ők az alábbiak voltak:
- Kardos Ferenc könyvtáros, író (magyar irodalom kategória)
- Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület (magyar színház-, film- és táncművészet kategória)
- Budaházi Tibor képzőművész (magyar képző- és iparművészet kategória)
- dr. Bárány László belgyógyász (magyar tudomány kategória)
- Hanzsérosné Farsang Ildikó nyugalmazott tanár, táncpedagógus (magyar oktatás és köznevelés kategória)
- Klie Zoltán építész (magyar építészet kategória)
- Szabó Zsolt természetfotós (magyar ismeretterjesztés és média kategória)
- Major Veronika sportlövő (magyar sport kategória)
- Devecz Erzsébet Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke (magyar népművészet és közművelődés kategória)
- Berkes Dániel zenetanár, zongorista, dalszerző (magyar zeneművészet kategória).
A díjazottak
A jelöltek közül közönségdíjat Hanzsérosné Farsang Ildikó, különdíjat Berkes Dániel kapott. A három Prima Díjat pedig Kardos Ferenc, Budaházi Tibor és a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület nevében annak vezetői, Szollár-Nikolics Zsanna, Dolmányos-Pávlicz Erika, valamint Fásy Barnabás vehették át.
A gálaest közreműködői
A gálaesten a zongorista, zeneszerző Gölles Martin, a Szan-Dia Fitness Sport Club és az idén ötvenéves jubileumát ünneplő Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar lépett fel. A program ünnepi fogadással zárult, amely előtt Demján Sándorné, valamint Lukács Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkára mondtak pohárköszöntőt.