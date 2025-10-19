Lehullt a lepel! Ők lettek az év zalai vállalkozói és a 2025-os vármegyei Prima-díjasok (galéria, videó)

A nagyszabású program során – ahogy azt a rendezvény elnevezése is mutatja – nemcsak a 2025-ös esztendő zalai vállalkozóinak példamutató eredményeit ismerték el, de a Demján Sándor által alapított Prima Díjak átadásával a művészet, tudomány, kultúra és sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket is jutalmazták. A gálán jelen volt az alapító özvegye, Demján Sándorné, Lídia asszony is, aki tevékeny részt vállalt a díjak átadásában.

A 2025. évi Zala vármegyei Prima Díj díjazottjai és az elismerések átadói. Balról Berkes Dániel, Budaházi Tibor, Kardos Ferenc, Szollár-Nikolics Zsanna, Fási Barnabás, Balogh Ádám, Dolmányos-Pávlicz Erika, Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Hanzsérosné Farsang Ildikó, Németh Pál Levente, a Fabak Kft. ügyvezető-tulajdonosa és Horváth Jácint

Köszöntők a Prima Díjátadó gálaesten

Mielőtt azonban erre került volna sor, a köszöntők hangzottak el. Balogh Ádám, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Vármegyei Szervezetének elnöke többek közt arról beszélt, hogy a gálaest többes célt szolgál. Lehetőséget kínál az összegzésre, a visszatekintésre, a hibákból való tanulásra, a sikerek megünneplésére, de legfőképpen arra, hogy elismerésüket fejezzék ki azok felé, akik kiemelkedőt alkottak. Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere nemcsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a város kereskedelmi és banki központ volt, gyárakkal rendelkezett, de azt is kiemelte, hogy erre a valamikori térségi központi szerepre – aminek alapjait a XIX. századi polgárság rakta le – a mai napig büszkék, és erre a vállalkozói múltra építve szeretnék megalapozni a jövőt is. A polgármester emellett a kiválóságról is beszélt, úgy fogalmazott: a tehetség és a kitartó, folyamatos munka teremti meg azt az értéket, amitől valaki kiváló tud lenni. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a vállalkozói szféra tagjainak a társadalmi felelősségvállalásukért. Mint mondotta, ahogy Demján Sándor és társai egykor, úgy most a jelenlévő zalai vállalkozók is – mint felelősen gondolkodó személyek – többletet adnak a társadalomnak azzal, hogy elismerik a kiválóságokat.