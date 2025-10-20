október 20., hétfő

A második bemutató

1 órája

Tombol az erény – Újabb premier és fogadás a színházban

Címkék#Tombol az erény#Hevesi Sándor Színház#premier

Második bemutatójával várta közönségét a Hevesi Sándor Színház. Pénteken mutatták be Jean de Létraz francia drámaíró Tombol az erény című vígjátékát. A darabot a Jásza-díjas Besenczi Árpád rendezte, az igazgató rendezőasszisztense Mikita Zsuzsanna volt.

Mozsár Eszter
Tombol az erény – Újabb premier és fogadás a színházban

Premier utáni fogadás a zalaegerszegi színházban. Ülnek: Támadi Anita, Dura Veronika és Kováts Dóra. Állnak: Balaicz Zoltán polgármester, dr. Iván Nándor fogszakorvos (Iván Dentál), dr. Besenczi Árpád igazgató, a darab rendezője, Bellus Attila, Helvaci Ersan David, Mihály Péter és Vigh László országgyűlési képviselő.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A szokásokhoz híven az előadás után fogadást tartottak, melyen a város vezetői és a darab támogatója, az Iván Dentál képviseletében dr. Iván Nándor is részt vett. A francia szerző legnépszerűbb vígjátékában egy férj szeretné a kissé hétköznapivá vált házas életét felpezsdíteni. Ám a hétvégi kaland megannyi nevettető helyzetet produkál. 

 


 

 


 

 

 

