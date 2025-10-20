Tombol az erény – Újabb premier és fogadás a színházban

A szokásokhoz híven az előadás után fogadást tartottak, melyen a város vezetői és a darab támogatója, az Iván Dentál képviseletében dr. Iván Nándor is részt vett. A francia szerző legnépszerűbb vígjátékában egy férj szeretné a kissé hétköznapivá vált házas életét felpezsdíteni. Ám a hétvégi kaland megannyi nevettető helyzetet produkál.